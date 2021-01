En beskjed til politikerne som ignorerer Mustafa-saken

Bjørn Norman (18) Sentralstyremedlem, Changemaker

6 minutter siden

Moren til Mustafa Hasan oppga feil nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Hasan har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. Foto: Karen Gjetrang

Snart vil vi finne ut om Norge virkelig er et humanitært samfunn.

18. januar skal 18 år gamle Mustafa Hasan kastes ut av landet. Samtidig har tusenvis av mennesker protestert. Alle ungdomspartiene i Norge har vært kritiske til utkastelsen, sammen med flere humanitære organisasjoner.

Facebook-gruppen «Stopp utkastelsen av Mustafa» har nådd nærmere 30.000 medlemmer, og underskriftskampanjen for å gi Mustafa varig opphold har fått over 100.000 underskrifter.

Som ledende administrator for Facebook-gruppen har jeg opplevd engasjementet som rørende sterkt. Utallige nordmenn er hjerteknust, og tusenvis av innlegg er blitt spredt om saken.

Tause moderpartier

Nordmenn over hele landet er i sjokk over myndighetenes avgjørelser. Flere kjendiser fra ulike områder har gitt sin støtte til Mustafa Hasan, blant andre fotballspilleren Martin Ødegaard, artistduoen Karpe og komikeren Jonis Josef.

For ikke å snakke om programlederstjernen Yousef Hadaoui fra Svart Humor. Han har nylig sagt at dersom Mustafa Hasan blir sendt ut, så flytter han tilbake til Marokko.

– Hvis vi sender ut Mustafa, er det ikke det Norge jeg kjenner, sier han til Dagbladet.

Mustafa Hasan viser frem underskriftene for saken sin til Audun Lysbakken (SV). SV er ett av partiene som har vært kritiske til utkastelsen. Foto: Terje Bendiksby

Samtidig har flere av de største moderpartiene vært tause. Politikerne i Norge, de som vi valgte i troen på at de skulle kjempe for tryggheten og friheten i samfunnet. Til dem har vi én beskjed:

Høyre, dere som sa at dere var et parti som skulle gi muligheter for ALLE!

KrF, dere som sa at dere skulle kjempe for et VARMERE samfunn!

Venstre, dere som sa at dere skulle putte FOLK først!

Arbeiderpartiet, dere som sa at ALLE skal med!

Senterpartiet, dere som sa at dere tror på HELE Norge!

Og ikke minst Erna Solberg, du som uttalte deg til det internasjonale samfunnet under menneskerettighetsdagen. Du sa:

«A world that fully respects the human rights of all is a world better prepared to recover from all crises. We must leave no one behind.»

Hvorfor har dere ikke lyttet til oss? Og når skal dere stå for det dere sier?

Handler om troverdighet

For dette handler ikke lenger bare om hvilke verdier vi vil bevare, men også hvorvidt vi ønsker å beholde troverdigheten vår når vi kaller oss et humanitært samfunn.

Fakta Dette er saken – Mustafa Hasan (18) og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble den trukket tilbake. – Bakgrunnen er at moren oppga feilaktig nasjonalitet (palestinsk) da de kom til Norge. – De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet innen 18. januar. – Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa Hasan. De krever at utvisningsvedtaket mot ham blir ugyldiggjort. Vis mer

Regelverket som iverksatte utkastelsen av Mustafa Hasan, strider ikke bare imot verdiene vi har. Det strider også mot FN-konvensjonen for barns rettigheter:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» (Artikkel 3, 1.)

Om regelverket vi bruker i Norge, har en praksis som nedprioriterer barnets beste, bryter med menneskerettighetene og resulterer i at vi kaster ut barn som er oppvokst i Norge ... Da kan vi ikke lenger kalle oss et humanitært samfunn.

Denne saken vil være en test for dagens politikere i Norge. Den vil vise om vi er et land som faktisk står for det vi sier. Snart vil vi finne ut om Norge virkelig er et humanitært samfunn.

