Mitt Myanmar trenger hjelp fra Norge nå!

Vilde Salbu-Naing (20) Student

17. feb. 2021 08:00 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det dødelige viruset har nå møtt sin mørke motstander, en militærmakt som potensielt er enda mer dødelig for folket. Kan vi i Norge godta slikt? skriver Vilde Salbu-Naing (20). Foto: Stringer / Reuters / NTB

Min 84 år gamle farmor sitter innelåst i hjemmet sitt i Myanmar og vet ikke hva hun skal gjøre. Jeg, hennes norske barnebarn, kan prøve å gjøre noe.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For 30 år siden vant Aung San Suu Kyi nobelfredsprisen. I den forbindelse spurte norske myndigheter min burmesiske far om han kunne starte radio- og TV-stasjonen Democratic Voice of Burma (DVB). DVB skulle sendes fra Oslo og hjelpe hjemlandet hans til å bli et demokrati. Jeg har derfor vokst opp med en far som reiser nesten jorden rundt for å få det til.

Nå sitter han i Oslo og jobber dag og natt for å få kontakt med sine kolleger, venner og familie. De er totalt avskåret fra resten av verden med både tanks og kriminelle i gatene. Så kjære Erna, hva gjør vi i Norge nå for å hjelpe?

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Hjemlandet blør

Natt til 1. februar skjedde noe uventet i Myanmar. Militæret overtok makten, fanget demokratiske ledere og nobelfredsprisvinneren. Norge er et rikt land hvor verdier som demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet er viktige. Så jeg spør deg, Erna, hvordan kan vi tillate at mitt hjemland blør under militærets maktregime?

Myanmar er et av landene som sliter med fattigdom. Barn fra 4–5 års alderen går på gaten og jobber for å skaffe mat. En konsekvens av militærkuppet er at folk slutter i jobbene sine, fordi de ikke vil støtte militæret. De kjemper med alle fredelige midler. Slår i kjeler, metall, alt som lager lyd for å få vekk det onde, og folk trekker ut i gatene for å forsvare sitt eget demokrati. Hadde jeg vært der sammen med dem, hadde jeg gjort det samme!

Fakta Dette er saken * Aung San Suu Kyi har vært en forkjemper for demokrati i Myanmar siden 80-tallet. Hun satt 15 år i husarrest for dette. Arbeidet førte til at hun fikk Nobels Fredspris i 1991. Partiet hun leder, National League for Democracy (NLD), vant valget i 2015 med soleklar margin. * Ved valget i 2020 fikk NLD enda flere seter i parlamentet. Det falt ikke i god smak hos general Min Aung Hlaing. Han er forsvarssjef og kom med anklager om valgfusk. * 1. februar grep de militære makten i et kupp. De satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. * Suu Kyi oppfordrer befolkningen til å fortsette med å demonstrere, FN er bekymret. I løpet av uken har FNs sikkerhetsråd samlet seg til flere hastemøter. Ingen endelig avgjørelse om sanksjoner eller andre reaksjoner er bestemt. Kilde: NTB / Aftenposten Vis mer

For et år siden hamstret Norges innbyggere mat og dopapir på grunn av et dødelig virus. I Myanmar har viruset fått bre om seg i en allerede fattig befolkning, selv om de folkevalgte myndighetene har prøvd å bekjempe det. Nå er det folket i Myanmar som hamstrer mat, og ikke på grunn av et virus.

De kjemper om mat fordi militæret har gjort om landet til en kamparena. Det dødelige viruset har nå møtt sin mørke motstander, en militærmakt som potensielt er enda mer dødelig for folket. Kan vi i Norge godta slikt?

Norge har hjulpet før!

Norges innbyggere trenger ikke å kjempe mot sin egen militærmakt. Vi har lov til å si hva vi mener, noe som for folket mitt er umulig. Vi i Norge kan hjelpe dem, hvis vi vil.

Vilde Salbu-Naing (20) er student og datter av Aye Chan Naing, redaktør i DVB. Foto: Privat

Min 84 år gamle farmor sitter frustrert i hjemmet sitt og vet ikke hva hun skal gjøre. Ikke nok med at hun frykter pandemien, nå frykter hun også soldater og militærmakten som truer innbyggerne. Hun er låst inne i sitt eget hjem, mens hun er vitne til hva militæret gjør med fedrelandet hennes, landet mitt, landet til hele familien min.

Debattantens far, DVB-redaktør Aye Chan Naing, i samtale med utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun besøkte Myanmar i 2017. Foto: Kristoffer Rønneberg

Jeg, barnebarnet hennes, kan prøve å gjøre noe. Så i dag skriver jeg til folket i Norge, jeg skriver til deg, Erna. Hvorfor skal regjeringen stilltiende se på? Hvorfor må folket i Myanmar lide enda mer?

En gang for snart 30 år siden så dere noe i Myanmar, noe som gjorde at dere fikk lyst til å hjelpe dem på veien til et demokrati. Dere hjalp faren min med å starte opp den utrolig viktige jobben hans. Vær så snill, ikke slutt med det nå! Ikke bare sitt og se på! Hjelp DVB! Hjelp Myanmar til å slå tilbake på en fredelig måte! Hjelp oss med å kjempe for demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet! Hjelp oss!

Les også Les intervju med debattantens far: I Myanmar blir journalister fortsatt arrestert. Nå kutter Norge i støtten til landets eneste uavhengige TV-kanal.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.