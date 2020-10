Nestekjærligheten stopper ikke ved svenskegrensen

Ingvild Halderaker (18) Fylkesleder for Oslo KrFU

I 2020 er det rekordmange mennesker på flukt. Ingvild Halderaker (18), fylkesleder for Oslo KrFU, mener vi har et ansvar for å hjelpe. Foto: Jan Tomas Espedal

Dette er ikke tiden for å kutte i bistand, det er tiden for å øke den.

Etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjettet sist onsdag, sa Frp at de ville ha kutt i både kvoteflyktninger og bistand. Det er ikke overraskende. Det som derimot overrasker og provoserer meg, er at Frp-profiler bruker koronakrisen som et argument.

Sist fredag satt jeg i sofaen, drakk brus og var på Facebook. Der kom jeg over et Frp-kampanjebilde hvor det stod «Kutt i bistand og prioriter Norge i 2021». Jeg er helt enig i at Norge er midt i en stor krise. Men dette er ingen unnskyldning for å stoppe å hjelpe dem som ikke har vært like heldige som meg eller deg.

Et enormt ansvar

Vi bor i et rikt land med massive ressurser. Dette gir oss et enormt ansvar overfor resten av verden, og ikke minst gir det oss muligheter. Norges støtte og bistand er avgjørende for kampen mot fattigdom, ulikhet og undertrykking i verden.

Vi vet også at denne kampen er og blir hardere å kjempe på grunn av koronaen. Dette er ikke tiden for å kutte i bistand, det er tiden for å øke.

Regjeringen har som mål å gi 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) i bistand. Regjeringen viser at de ser alvorlig på situasjonen vi er i, og at nestekjærligheten strekker seg lenger enn til svenskegrensen.

Ingvild Halderaker (18), fylkesleder for Oslo KrFU. Foto: Privat

Frp har også sagt at de ønsker kutt i antall kvoteflyktninger. Det er også veldig kritikkverdig at Frp stadig vekk trekker frem at vi bør hjelpe folk der de er, samtidig som de vil kutte i bistand.

Blir for dumt

Akkurat nå er det nesten 80 millioner mennesker på flukt. Dette er 80 millioner mennesker som ønsker et bedre liv hvor de føler trygghet. At Frp mener at et av verdens rikeste land ikke kan ta i mot 3000 flyktninger, blir for dumt.

Jeg håper Norge fortsetter å ta imot flere kvoteflyktninger hvert år. Det er et akutt behov der ute, og da må vi ta ansvar. Norge har muligheter og ressursene til å gjøre en vesentlig forskjell for mennesker gjennom en god og nødvendig flyktningpolitikk.

Hvis det er en ting koronakrisen har vist oss, er det viktigheten av samarbeid på tvers av landegrensene. Samarbeid fører til gode løsninger som styrker flere enn bare ett land. Dette må landsledere ta med seg videre.

I motsetning til Frp, tror jeg ikke norske interesser svekkes av at vi gir bistand og hjelper mennesker på flukt. Tvert imot. Dette styrker Norge. Det viser at vi er en nasjon som tar ansvar.

