2. desember: Birgit viste meg at det finnes flere muligheter enn begrensninger

Philip Raabe (20)

Nå nettopp

Proffdanser Philip Raabe er takknemlig for det han lærte av å være dansepartneren til Birgit Skarstein i årets Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

Det bør mange av oss bli flinkere til å huske på.

Årets høydepunkt for meg har vært å jobbe som proffdanser i TV 2s Skal vi danse. Jeg fikk danse med Birgit Skarstein, seriens aller første deltager med rullestol.

Dans uten fasit

Jeg skal innrømme at da jeg hørte hvilken kjendis jeg fikk som partner, ble jeg litt betenkt. Jeg hadde sett rullestoldans før, men det var vanskelig å se for seg hvordan vi skulle lage heftige trinn og underholdende koreografier med stolen.

Hvordan skulle det se ut? Hvordan kunne vi mikse løft og showdans inn i tradisjonelle trinn på en måte som passet inn i TV-programmet? Dette var ubrutt mark. Vi måtte finne veien uten å kunne slå opp en fasit bakerst i boken.

Jeg startet med å lese meg litt opp på hvem Birgit var, for å vite hvilken type jeg skulle jobbe med. Jeg lærte at hun var gående helt til hun var 20 år. Da hun var like gammel som meg, fikk hun en epiduralbedøvelse i ryggen som gjorde henne lam for resten av livet.

Det føltes så fjernt. Jeg fikk ordentlig vondt av det. Jeg tenkte på hva hun måtte ha stått i siden den gang. Om jeg hadde klart det samme. Hvordan preget dette henne som menneske? Bar hun med seg fortiden på en måte som gjorde henne trist? Hvordan ville hun ta med seg skaden inn i dansen?

En helt spesiell styrke

Den første tiden vi jobbet sammen, hadde jeg stor respekt for rullestolen. Jeg tenkte at jeg måtte behandle henne litt pent, være forsiktig og kanskje ta litt ekstra ansvar for henne.

Så ble jeg kjent med Birgit som menneske. Umiddelbart etter at det ble offentlig at hun skulle være med i Skal vi danse, startet diskusjonene om hun hadde noe der å gjøre. Om det var mulig å danse med rullestol eller om hun heller burde ha sin egen parkett, hun som var så annerledes. Da så jeg hva som egentlig bodde i henne.

For hun sto oppreist. Hun vek ikke, men ble stående. Hun ville noe mer og var klar til å vise dem. Hun hadde definitivt med seg skaden inn i dansen, men ikke som noe trist eller svakt – hun var motstandsdyktig.

Birgit og Philip på parketten i Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun hadde mange års erfaring med å gå mot strømmen. Det kom til overflaten nå. Etter hvert overskygget min respekt for Birgit som menneske, den respekten jeg hadde hatt for rullestolen. Hun brukte sin historie som styrke. Sammen lærte vi å eie vårt utgangspunkt i dansen.

Å bryte barrierer

Vi lærte oss å bruke stolen til å gjøre trinn som var overraskende likt det jeg var vant med som stående. I tillegg klarte vi å gjøre ting vi stående ikke får til. Vi lærte å bruke stolen til vår fordel. Selv om vi hadde mindre å gå på muskulært, hadde vi mer å gå på fordi vi greide å maksimere vårt mulighetsrom.

For å få det til satte jeg meg i en rullestol selv. Jeg kjente på kroppen hvordan jeg måtte lage koreografi som fungerte, og som hadde en finesse. Vi utforsket, testet, tenkte og jobbet. Vi tok utgangspunkt i det vi hadde, hvilke muligheter vi så, og hvordan vi kunne bruke begges styrker til å skape best mulig resultat sammen.

Birgit viste meg at det finnes så vanvittig mange flere muligheter enn begrensninger. Vi er alle litt forskjellig, men det er ikke noen big deal. For i bunn og grunn er vi mer like enn ulike. Alle er vi del av det samme fellesskapet.

Min utfordring til deg er å tørre å kaste deg ut i noe nytt og ukjent – og møte det med et åpent sinn. Kanskje lærer du mer enn du tror.

Hva er det ekstra viktig å tenke denne julen?

– Denne julen blir spesiell for alle, vi må derfor huske å ta ekstra godt vare på og se hverandre. Husk at det er en vanskelig tid for alle, og at vi derfor må stå i det sammen.

