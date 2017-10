Kjære Aksel

Jeg har slitt psykisk noen år. Jeg har fått hjelp, og ting er generelt bedre. Uheldigvis er det flere ganger jeg føler at jeg er på vei ned i det vonde og mørke igjen. Jeg prøver å kjempe imot, men det er ikke så lett.

Jeg leser på nettet at om man har hatt en depresjon, så er det mer sannsynlig at man får det igjen. Er det sant?

Det stresser meg veldig fordi det er så vondt å ha psykiske problemer. Kan man bli frisk fra psykiske lidelser eller er man bare dømt til å ha det mer eller mindre vondt resten av livet?

Hilsen jente (17)

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (17)

Da jeg begynte å skrive dette svaret, oppdaget jeg raskt at spørsmålet ditt er mer omfattende enn jeg først trodde, og derfor er svaret litt komplisert også.

Det kan også være at helsepersonell med annen faglig bakgrunn hadde gitt et helt annet svar enn meg.

Det stemmer at hvis man har vært deprimert før, så er det mer sannsynlig å bli det igjen. Forskning viser at jo flere episoder med depresjon før, jo høyere er risikoen for nye episoder.

Dette kan være skremmende, og jeg skjønner godt at du blir stresset og redd. Det er ikke et godt sted å være.

Mer håp enn man tror

Hvis vi ser litt nærmere på det, er det imidlertid mer håp enn man skulle tro. Mange ser i dag på psykiske lidelser litt som andre sykdommer, men glemmer at de fleste psykiske lidelser oppstår, diagnostiseres og behandles på helt andre måter.

Det er sjelden at psykiske lidelser bare kommer utenfra og tar bolig i oss, som en bakterie- eller virusinfeksjon.

Depresjon er en merkelapp vi har satt på det å føle seg vesentlig nedstemt, energiløs og tiltaksløs over en viss periode. Symptomene er som regel et uttrykk for at vi strever med vanskelige følelser eller opplevelser, eller at vi har en sårbarhet for å få det slik.

Noen behandlingstilbud retter seg mest mot å forebygge eller redusere symptomer, gjennom trening, øvelser, tenke annerledes og aktiviteter.

For noen er dette nok. For andre tar det ikke tak i selve problemet og sårbarheten, og vi risikerer tilbakefall.

Hva det dreier seg om

De fleste som kommer til meg, strever med angst, tankekjør, nedstemthet, følelsesmessig kaos eller tomhet. Under symptomene finner vi vanlige følelser som frykt, skam, skyld, sorg og sinne.

De jeg snakker med, er farget av sine opplevelser som mennesker, men trenger hjelp til å jobbe seg gjennom det.

Så man er ikke dømt til å ha det vondt resten av livet. Man må imidlertid finne ut hva de egentlig dreier seg om.

Når du gang på gang er på vei ned i det vonde og mørke, er det et tegn på at det er noe vanskelig som foregår i deg som du ikke er helt ferdig med.

Hva gjør meg så mørk? Hva er det som bringer meg tilbake hit? Hva trenger jeg fra andre? Hva trenger jeg fra meg selv?

Du er ikke «infisert»

Dette er vanskelig å finne ut av på egen hånd. Jeg vil råde deg til å vurdere behandling en gang til.

Finn en behandler som du føler deg vel med, som du føler har tid til deg, forstår deg og ser deg som det hele mennesket du er.

Du er en person med følelser, en fortid og mønstre du går i og kan komme deg ut av – du er ikke en kropp som er «infisert» med en depresjon.