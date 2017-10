Forrige mandag ble det avholdt et folkemøte for beboerne på Holmlia, og resten av Søndre Nordstrand, på Rosenholm barneskole.

På agendaen sto det: Hvordan vi som lokalmiljø kan samle oss og bekjempe ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til gjenger.

Det kom frem at behovet for å styrke fritidstilbudet og gi ungdommene noe annet å gjøre på fritiden er ekstremt viktig.

Men vi må også ha en åpen dialog om hvordan manges behov for å føle tilhørighet kan presse dem inn i dårlige miljøer.

Det er mange som sliter på skolefronten, noe som gjør det mer fristende å søke tilflukt hos gjenger og i kriminelle miljøer.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Overfylte begre

Med den lærernormen som praktiseres i norsk skole i dag, er det ikke overraskende at mange elever faller utenfor.

Klasserommene har vært overfylte begre i mange år. Det er 30 elever og én lærer.

Systemet er rigget så oddsene går mot enkeltungdommens rett til å bli lagt merke til og fulgt opp av læreren. Lærerne har jo ingen mulighet til å følge opp, tilpasse undervisning og se alle elevene faglig og psykisk.

Elever som er svake faglig når de begynner på ungdomsskolen, har enda dårligere forutsetninger med dette systemet.

Publikum fikk også komme frem og si sine meninger under møtet. Jeg fortalte politikerne at jeg som er født og oppvokst på Holmlia, synes medienes presentasjon av oss er fjern.

Jeg synes ikke det stemmer overens med hjemstedet mitt i det hele tatt. Holmlia har et fantastisk idrettsmiljø, nydelig natur og et vakkert mangfold av nasjonaliteter, erfaringer og positive egenskaper.

Men av en eller annen grunn klarer aldri mediene å fange opp noen av de gode sidene ved lokalmiljøet vårt.

Ungdommen er kjernen

Igjen og igjen blir bydel Søndre Nordstrand dratt frem som et kroneksempel på hvor dårlig det går med byen vår.

Vi som bor på Holmlia, mener jo at mangfoldet av nasjonaliteter i bydelen vår er noe som gir oss identitet og særpreg.

Men så er det jo forskjellige oppfatninger mellom politikerne om hvorvidt et bredt utvalg av nasjonaliteter i et lokalmiljø er positivt.

Jeg vet at jeg i hvert fall er lei av å forklare mennesker som aldri har vært på Holmlia, men som tror de vet mer om stedet, at medienes presentasjon slettes ikke reflekterer den reelle situasjonen.

Til slutt sa jeg at vi i høyeste grad burde satse på og utnytte ungdomsressursene her på Holmlia. For vi har så mye å tilby.

Så i stedet for å snakke om oss og til oss på en ovenfra og ned- måte, må dere inkludere oss og skape dialoger med oss. For vi er kjernen i lokalmiljøet, og den aller viktigste ressursen på Holmlia.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.