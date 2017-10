Diabetes har ikke bare med sukker å gjøre, selv om «sykdommen» kalles for sukkersyken.

Mange diabetikere er lei av at de får det samme spørsmålet om og om igjen, om de har spist for mye sukker. Dette er en av grunnene til at mange unge diabetikere blir flaue over seg selv.

Fakta: Hva er diabetes? 1 av 20 nordmenn har en kjent form av sykdommen diabetes. Type 1-diabetes er vanligst blant barn og skyldes mangel på hormonet insulin, som regulerer blodsukkeret i kroppen. Type 2 er den vanligste i befolkningen generelt og skyldes ofte både insulinmangel og at insulinet som er der, har dårlig virkning. Kilde: Folkehelseinstituttet

Tøffest i starten

Alle burde vite at diabetes ikke bare er en sykdom. Det kan være alt fra ikke å kunne delta i fysiske aktiviteter til å være redd for hva andre vil synes.

Mange unge som har diabetes, er så nervøse og redde for hva folk rundt dem vil tro om dem. Dette kan være virkelig tøft for mange.

Den tøffeste perioden er vel i starten når man får sykdommen, mener mange, men at man kan venne seg til det etter hvert.

Ingen forskjell mellom oss

Det burde være bedre opplæring om diabetes på skolen. Barn og ungdommer skal ikke gå rundt og være redde for hva andre synes om dem eller hvilke spørsmål folk kommer til å stille. Diabetes er noe som ikke er godt nok forklart til barn og ungdommer.

Man burde ikke lære at en med diabetes har spist for mye sukker, men heller hvordan det egentlig fungerer å ha det og hva som er viktig å kunne.

Alle diabetikere burde føle seg trygge og ikke engstelige for andres meninger og spørsmål de kan få. Til syvende og sist burde alle forstå at uansett om man har diabetes eller ikke, er det ingen forskjell mellom oss.

