Student skriver: ALT skal liksom «tas over en pils»

Jeg har nettopp startet på universitetet og har måttet få meg nye venner og et sosialt liv - helt på egenhånd.

Dette ble vanskeligere enn forventet fordi alkohol er en stor del av hverdagen. Det er helt akseptabelt å dra ut på en onsdag!

Utover semesteret har jeg lagt merke til at det ikke bare er fadderuken som er preget av alkohol, men hele studietiden. ALT skal liksom tas over en pils.

Hva med de som ikke liker pils? Hvorfor må man alltid møtes på barer og puber?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg skulle ønske at ting kunne tas over noe annet enn pils. Kan man ikke for eksempel ta ting over en piknik i parken eller en pizza?

Drikk gjerne en pils eller to for min del. Jeg bryr meg ikke om at andre drikker selv om jeg ikke gjør det, men det å «ta noe over en pils» skaper en forventning om at man må ta en pils - noe som gjør ting litt unødvendig ukomfortabelt for sånne som meg, som ikke drikker.

Jeg er egentlig ikke ukomfortabel med ikke å drikke, men føler litt at det sosiale livet i studietiden ikke er egnet for meg.

Ikke alles interesser er å ta en pils hele tiden.

