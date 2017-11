Kjære Aksel

Jeg har vært uten jobb i et par år nå. Jeg søker og søker, men får ikke jobb. Det verste med det er at jeg får ikke sove.

Jeg prøver å unngå å tenke på situasjonen min, men hodet blir fylt opp med tanker om at jeg ikke klarer å få jobb.

Hva kommer til å skje med meg om det fortsetter? Jeg får ikke til noe uansett hvor hardt jeg prøver. Enkelte netter hender det at jeg ikke sover i det hele tatt.

Hvordan kan jeg forbedre situasjonen min?

Ung mann i 20-årene

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Hei!

Å være uten jobb kan være slitsomt og tærende på kropp og psyke. Man kan føle at man ikke er god nok, trist for ikke å få brukt potensialet sitt og redd for at det ikke ordner seg.

Monica Strømdahl

Når du har lite å gjøre, får hjernen din dessuten mer tid til å tenke. Dette er helt normale reaksjoner på en vanskelig situasjon, og jeg møter jevnlig folk som strever med det samme som deg.

Det er viktig å lene seg på andre mennesker i slike tider, og jeg håper du har noen du kan snakke med.

Konkrete tips

Du skriver at det verste er tankene som kommer om natten og hindrer deg i å sove, så jeg vil gi deg et konkret tips.

Jeg ser at du prøver å unngå å tenke på situasjonen din. Det å ikke skulle tenke på noe, pleier å virke mot sin hensikt. Prøv for eksempel ikke å tenke på en isbjørn akkurat nå. Vanskelig, ikke sant?

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. Les intervju med Aksel her. Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel.

Du kan nemlig ikke stoppe tanker (eller følelser) fra å komme. Når du blir redd, irritert eller frustrert over tankene dine, kommer de faktisk oftere.

Hvis du ikke skal tenke på noe, må du jo sjekke om du tenker på det. Og da må du også tenke på det. Tenker jeg på en isbjørn nå? Ja, nå gjør jeg jo det!

Bekymringspauser

En strategi som funker bedre, er å la tanker komme og gå, men heller endre måten man forholder seg til tankene på.

Du kan ikke stoppe tanker, men du kan redusere hvor mye du tar tak i dem og bekymrer deg for dem her og nå. Tanker og aktiv behandling av tanker er to forskjellige ting.

Et nyttig verktøy er å innføre en daglig bekymringspause på 15 minutter. Det er ikke en pause fra bekymring, men en pause til bekymring.

Resten av døgnet skal du la tanker komme og gå, men utsette bekymring til denne pausen.

Du kan si: «Der kom det en tanke om (...). Det at den tanken kommer, er helt greit, men jeg trenger ikke bekymre meg for den nå midt på natten. Jeg kan utsette det til bekymringspausen, men la tanken være her.»

Verdt å sjekke

Ha en blokk ved siden av nattbordet, der du skriver ned veldig kort hva det dreier seg om, så du husker det. Et par ord holder.

Selv om bekymringene kommer tilbake flere ganger på natten, så fortsetter du å utsette dem. Men prøv å være vennlig med tankene.

Den største fallgruven er å kjempe imot. Det blir fort isbjørn-party!

Andre ting som er verdt å sjekke, er mindfulness-meditasjoner, avspenningsøvelser, frakoblet oppmerksomhet og råd for søvnhygiene.

Og husk – snakk med andre om hvordan du har det. Lykke til!