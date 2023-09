Arv av religion eller manipulasjon?

I ukens spalte ønsker Melissa Chapsang (bildet) «å belyse problemet med å fortelle et barn at det er født inn i samme religion som sine foreldre». Vis mer

Kan man egentlig «bli født religiøs»? Og hvor blir det da av valgfriheten?

Publisert: 26.09.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Som norskiraner blir jeg ofte fortalt at jeg er muslim, fra både etniske nordmenn og andre iranere. Grunnen stammer ofte fra en idé om at alle iranere automatisk er muslimer fra den dagen de blir født.

«Men iranere er jo muslimer?»

«Jeg er iraner, så jeg ble jo født muslim?»

Dette er kun noen av påstandene som stadig dukker opp rundt meg. Og nylig fikk en slik kommentar meg til å fundere over hvorfor såpass mange tror at man kan bli født inn i en religion.

For kan man egentlig bli født religiøs? Og hvor blir det da av valgfriheten?

Fakta Si ;D-spaltistene Melissa Chapsang (18) studerer medisin i Pécs, Ungarn. Hun er en av seks spaltister som rullerer på å skrive i Aftenposten Si ;D. Slik beskriver hun seg selv: «Noen av emnene jeg interesserer meg mest for, er kanskje de som er litt kontroversielle og noe utfordrende å ta tak i. Det er nemlig disse emnene jeg har inntrykk av at mange holder litt munn om, kanskje av frykt for negative reaksjoner. Derfor brenner jeg virkelig for at flere skal våge å uttale seg om dem, slik at vi kan få færre ensidige debatter og nyheter.» De andre spaltistene er: William Matteus Fonn, skribent

Zaineb Abdulsatar, skribent

Laura Marie Neal, skribent

Emre Gjul-Jensrud, leder, AUF Oslo

Oda Oline Omdal, fylkestingskandidat for Agder Høyre Vis mer

I utgangspunktet fint

Et lite barn har åpenbart ikke evnen til å velge om hen tror på Gud eller Jesus eller ingenting. Og det vil nok ta en god del år før det i det hele tatt forstår hva tro og religion egentlig betyr, samt hva det innebærer. Selv voksne kan slite med denne forståelsen.

Derfor er det i utgangspunktet fint at foreldre lærer barn om religion og gir dem et innblikk i sin egen tro og praksis. Det er flott å lære barn om noe som er en så stor del av deres foreldres identitet.

Å skulle frata barnet et såpass viktig valg, virker for meg helt absurd

Men det jeg ønsker å belyse, er problemet med å fortelle et barn at det er født inn i samme religion som sine foreldre. Å skulle frata barnet et såpass viktig valg virker for meg helt absurd. Jeg er klar over at flere religioner har doktriner som hevder at barn fødes inn i foreldrenes religion. Likevel er ikke det en god nok grunn til å rømme fra spørsmålet om hvorvidt dette er til barnets beste.

Hadde rom

I mange tilfeller kan barnet sikkert velge å forlate religionen senere i livet. Men det vil uten tvil være mye vanskeligere å skulle gå vekk fra en religion du er blitt fortalt at du ble «født inn i». Det kan tenkes at troen og religionen for noen blir en såpass viktig identitetsmarkør at det selv i voksen alder blir vanskelig å revurdere valget som ble tatt for dem.

I motsetning til flere rundt meg hadde jeg mye rom til å utforske hvilket livssyn som samsvarte best med mine verdier og meninger. Mange jeg kjenner, ble «født» inn i religionen til sine foreldre, og dermed var det alltid en selvfølge for dem å skulle praktisere religionen slik deres foreldre gjorde. Det ble et valg de selv aldri fikk muligheten til å ta, fordi noen gjorde det for dem før de ble født.

Men hadde de ikke fått en dypere forståelse og et mer meningsfullt forhold til egen religion og tro, dersom de kunne forme sine egne verdier og meninger først – uten at foreldrene erklærte dem som kristne eller muslimer eller hva enn det skulle være?

Likevel forstår jeg at det kan være vanskelig for mange foreldre å forestille seg et scenario hvor barnet velger et livssyn som ikke samsvarer med egen tro og praksis. For en som er kristen eller muslim, kan det kanskje oppstå en frykt for at barnet ikke vil ankomme paradis. Men selv ikke det bør være en unnskyldning for å gi barn en forestilling om at hen er dømt til å være del av og tro på det samme som deg. Spesielt her i Norge hvor vi setter både valgfriheten og religionsfriheten så høyt.

Vet at de finnes

Det er stor forskjell på å introdusere barn for en religion og å hevde at de automatisk er religiøse kun fordi deres foreldre er det. Med veiledning og kunnskap istedenfor å tvinge egen religion på barna tror jeg barn kan få et mer helhetlig bilde både av religionen og dens trosgrunnlag. Det danner også rom for å stille kritiske spørsmål i prosessen. I mine øyne bør vi alle ha muligheten til å utforske og velge slikt på egen hånd.

Jeg vet at slike foreldre finnes, og det gir meg håp

Derfor beundrer jeg virkelig dem som gir barn muligheten til å utforske egne verdier og synspunkter uten å innskrenke muligheten deres med en idé om at de ble født inn i en religion: De foreldrene som lar barn selv velge om de ønsker å døpes, gå på koranskole, dra til kirken hver søndag eller involvere seg i deres religion i det hele tatt.

Jeg vet at slike foreldre finnes, og det gir meg håp om en fremtid der majoriteten også venter til barnet selv kan velge.

En fremtid der vi kanskje blir litt mer ydmyke og ikke tenker at vår religion eller vårt livssyn er det eneste riktige, heller ikke for våre barn.