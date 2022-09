Er jeg ikke smart nok for norske universiteter?

Johannes Vang (21) Elev på Nordland fagskole

Nå nettopp

Johannes Vang vil studere på universitetet, men fordi han har gått yrkesfag, må han vente.

Er andre i mitt kull mer intelligente enn meg siden de har tatt treårig videregående skole?

Jeg mangler generell studiekompetanse. Og derfor er jeg ikke kompetent nok til å ta opp enkeltemner til høyere utdanning, ifølge det norske skolesystemet. Dette skjønner jeg ikke noe av.

Politikere fra alle partier på Stortinget har snakket med store ord om yrkesfag de siste årene, og derfor har jeg og mange andre valgt nettopp yrkesfag. «Norge trenger fagarbeidere», har de sagt.

Og her står jeg, uten kompetanse til videre utdanning. Dersom jeg ønsker å ta høyere utdanning, må jeg ta seks videregåendefag som går over ett år, for å få generell studiekompetanse. Ellers må jeg vente til jeg er 25 år og kan få «realkompetanse», noe som også kvalifiserer til høyere utdanning.

Fakta Slik fungerer generell studiekompetanse og realkompetanse Generell studiekompetanse og realkompetanse gjør deg kvalifisert til å ta høyere utdanning. Man får generell studiekompetanse dersom man: Har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

Har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

Fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Har fullført 2-årig fagskole som er på 120 studiepoeng og godkjent av fagskoleloven. Debattantens fagskolestudie er på 90 studiepoeng. Man får realkompetanse dersom man: Fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet du skal studere. Kilde: Samordna opptak. Vis mer

Naturfag og historie stopper meg

Som 21 år gammel er jeg snart ferdig med en fagskoleutdanning, jeg har drevet enkeltpersonforetak i fire år, og jeg er daglig leder i et selskap som sysselsetter over tre årsverk.

I tillegg må jeg ærlig innrømme at jeg anser meg selv som en svært oppegående person med høy kompetanse på mange felt. Så da skjønner jeg ikke at min mangel på naturfag og historie fra videregående skal stoppe meg fra å videreutdanne meg.

Må være privatist for å ta enkeltemner

Jeg kan forstå at grunnkompetanse innen fag som naturfag og historie er viktig for å søke på studier som hjernekirurg, dataingeniør og jurist. Men at jeg som har lyst å ta et enkeltemne i samisk historiefortelling eller kunsthistorie, skal måtte bruke titusenvis av kroner og hundrevis av timer på ettermiddagstid i et år for å ta påbygg som privatist, eller bruke et helt år på å ta påbygg på dagtid, forstår jeg ikke.

Kjære utdanningsminister og stortingspolitikere. Hvorfor er systemet slik? Hvorfor er syv (!) år fulltidsjobb verdt det samme som ett år på videregående? Er det sånn at alle andre i mitt kull er mye mer intelligent enn meg siden de har tatt treårig videregående skole? Dette skjønner jeg ikke.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

