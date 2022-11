Unge Høyre vil bestemme over kvinners klesplagg. Er det frihet?

Sania Aliza Shabir Fylkesstyremedlem i Oslo Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Unge Høyre har vedtatt at burka og nikab (bildet) burde forbys i det offentlige rom. Debattanten er uenig.

En kan godt mene at burka ikke representerer religionsfrihet. Men det gjør heller ikke statlig innblanding i kvinners garderobe.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Nikab og burka er plagg som tar fra kvinner sin identitet, og de er symboler på kvinneundertrykkelse, skriver Unge Høyres Arina Aamir i Si ;D. Hun forsvarer partiets vedtak om å forby plaggene i det offentlige rom.

Hver dag rammes kvinner av negativ sosial kontroll og overgrep, og de blir frarøvet muligheten til å definere egen identitet innenfor egne rammer. Dermed blir det hyklersk av Unge Høyre å presentere frihetsfrarøvelse som et problem, for å så fremstille forbud og tvang som løsningen.

En kan godt mene at kvinner i burka ikke representerer religionsfrihet, men det gjør sånn sett ikke statlig inngrep i kvinners garderobeskap heller.

En kampsak

Et forbud er for omfattende og lite tjenlig for saken. Da Frankrike innførte et forbud, fikk de kraftig kritikk fra FNs menneskerettighetskomité ettersom et forbud kan marginalisere og henvise kvinner til hjemmet. I stedet for å innføre et forbud burde man bekjempe roten til problemet: samfunnets behov for å kontrollere kvinner.

Kvinneundertrykkelse, inkludert sosial kontroll initiert av menn, er et reelt problem. Dette er noe Sosialistisk Ungdom har erkjent og kjempet imot fra start. Kvinners rett til frihet er og har alltid vært en av våre kampsaker.

Blant annet vil vi lovfeste retten til krisesentre i alle landets kommuner, utvikle holdningskampanjer rettet mot religiøst konservative foreldre og avskaffe patriarkatet. Dette i tillegg til å bevare kvinners rett til å uttrykke religiøs tilhørighet.

Håper å stå sammen

Aamir skriver at en av utfordringene Unge Høyre først og fremst vil løse, er at millioner av jenter ikke får gå på skole. Sosialistisk Ungdom ønsker derfor å øke bistandsbudsjettet. Dette i motsetning til Unge Høyre, som har vedtatt at de vil kutte det ned til 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). arrow-outward-link

Jeg håper at vi kan stå sammen i kampen imot kvinneundertrykkelse, både nasjonalt og internasjonalt. Men før det kan skje, må det legges noen basisprinsipper i grunn: Kvinners frihet betyr kvinners valg, ikke Unge Høyres.

