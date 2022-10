Vi trenger et sted å bo, Raymond!

Tias Ødegård-Olsen Arbeidsutvalgsmedlem, Oslo Unge Høyre

9 minutter siden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la frem Oslo-budsjettet for 2023 i september.

Jeg var heldig som fikk bolig fort. Mine medstudenter i Oslo kan ikke si det samme.

I august var jeg i likhet med nesten 100.000 studenter klar for en ny hverdag. Jeg begynte på universitet i Ås (NMBU) og fikk studentbolig der tidlig, til en respektabel pris.

Jeg studerer 30 minutter unna Oslo og får stipend som dekker husleien. Mine venner som studerer i Oslo, må ut med tre ganger så mye som meg. Det synes jeg er synd.

Jeg har flere venner som valgte å bli boende hjemme hos foreldrene for å spare penger, fordi det ikke var en vei inn på boligmarkedet for dem. Men da mister man samtidig en del av studenttilværelsen.

Oslo-budsjettet skuffer

Vi har en boligkrise i Oslo. Det bygges ikke nok for å mette etterspørselen fra alle tilflyttere. Derfor er det ekstra skuffende at den bortimot eneste løsningen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og co presenterer i et rekordstort Oslo-budsjett, arrow-outward-link er en tredje boligsektor.

Fakta Tredje boligsektor En betegnelse på boliger som ligger mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene. Et eksempel er ​​leie til eie-boliger, der husleien blir til nedbetaling av boligen. Målet er at leietager kan bli eier. Kilde: Aftenposten Vis mer

Den tredje boligsektoren vil ikke løse problemet på boligmarkedet. Oslo trenger sårt flere boliger for å få ned prisene. Da må vi bygge mer, fjerne unødvendig byråkrati for utbyggere og skape en boligsektor som henger sammen med resten av markedet.

Vi trenger et byråd som handler. Dersom vi får et maktskifte neste år, skal det bygges flere studentboliger, gjerne i nærheten av utdanningsinstitusjonene. Byggekrav skal forenkles slik at tiden fra planene blir presentert til innflytting, blir kortere. Og leilighetsnormen skal erstattes slik at utbyggere kan bygge tettere, fordi studentene trenger ikke leiligheter på minst 35 kvadratmeter, vi trenger nok leiligheter.

Ikke mulig å være fulltidsstudent

Dessverre er ikke dette bare et problem i Oslo. Vi ser det også i Bergen og Tromsø. Byer som i dag er styrt av Arbeiderpartiet. Boligprisene har fått løpe løpsk, og det gjør det vanskelig for studenter.

Jeg var heldig med å studere i Ås og fikk bolig fort og billig. Andre er ikke like heldige og må ut med tre ganger så mye i måneden. Med slike priser er det ikke mulig å være fulltidsstudent.

Jeg ser frem til neste år, valg og retningsendring.

