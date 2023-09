«Generasjon Greta Thunberg er død», sa Unge Høyre-lederen. Han tok ikke helt feil.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby sa at «generasjon Greta Thunberg er død» da det ble klart at Høyre fikk mest oppslutning i årets skolevalg. Han har senere tatt selvkritikk på utspillet. Bildet er av leder i Høyre Erna Solberg og Svenneby på Unge Høyres skolevalgvake. Vis mer

Jeg var en av dem som streiket. Og jeg har tenkt det samme.

Publisert: 11.09.2023 16:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Ved forrige valg var klimapolitikk en av de viktigste sakene som ble diskutert, om ikke den viktigste. Resultater fra årets skolevalg viser at ungdommen bryr seg mest om personlig økonomi og helse, ifølge en Norstat-undersøkelse for Aftenposten.

Misforstå meg rett, jeg synes det er viktige saker, men hvor ble det av de engasjerte ungdommene som sto utenfor Stortinget og brølte slik at hele samfunnet stoppet opp?

Nå er jeg realist

Nylig sa FNs generalsekretær António Guterres at «klimasammenbruddet har begynt». Dagen før, da det ble klart at Unge Høyre hadde vunnet skolevalget, sa Unge Høyre-leder Ola Svenneby at «generasjon Greta Thunberg er død». Kort tid etter tok heldigvis Svenneby selvkritikk og nyanserte utspillet. Selv om jeg synes utspillet er trist, så tar han dessverre ikke helt feil.

Jeg har selv merket at «generasjon Greta Thunberg» er død. For fire år siden streiket jeg og 10.000 andre elever for klimaet. Vi sto utenfor Stortinget og brølte for noe vi virkelig brant for: Moder Jord.

Etter årets skolevalg er det tydelig at den folkebevegelsen jeg så sterkt følte meg som en del av, ikke var så sterk som jeg trodde. Dette har gjort at jeg har mistet håpet for fremtiden. Den gangen var jeg en idealist, nå er jeg en realist.

Den gangen var jeg en idealist, nå er jeg en realist

Det kan virke som mange har mistet interessen for klimakrisen. Da ekstremværet Hans herjet i Norge i august, var feeden min både på Tiktok og Instagram full av memes og humoristiske kommentarer om ekstremværet. Ingen rettet blikket mot hvorfor den siste halvdelen av sommeren var preget av unormale nedbørsmengder og ekstreme ødeleggelser.

Jeg er helt sikker på at vi hadde reagert annerledes hvis «Hans» hadde skjedd i 2019 eller 2020, da det var «in» å delta i klimabevegelsen.

Generasjon prestasjon

Jeg kunne startet dette innlegget med «hva har skjedd med dagens ungdom?» Men jeg vil ikke legge skylden på ungdommen. Jeg vil legge skylden på det prestasjonsstyrte samfunnet vi har vokst opp i, og fortsatt lever i.

Dagens ungdommer er opptatt av å jobbe seg opp en formue, spare til bolig, gjøre det bra på skolen, stå opp tidlig, trene og spise sunt. Selvfølgelig er det en generalisering, men jeg vil anta at det er noe mange på min alder kan kjenne seg igjen i.

Jeg tror derfor det oppbrukte begrepet «generasjon prestasjon» til en viss grad kan forklare hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet gjorde et brakvalg blant dagens ungdom dette skolevalget.

Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste var gjennomsnittstemperaturen på Jorden fra juni til august den høyeste som noen gang er registrert. Disse tallene ble publisert kun dager før valgdagen 11. september.

Vi trenger ansvarlige forbilder, næringslivsledere, politikere, lærere, foreldre og et samfunn som bidrar til å vekke engasjementet til live igjen, ikke begrave det. Og så må vi unge tørre å være litt mindre generasjon prestasjon og litt mer generasjon Greta Thunberg igjen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!