Å sende nakenbilder var ekstremt godt for selvtilliten til en usikker fjorten år gammel jente

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skammen ved å skuffe sine foreldre er så inderlig stor. De aller fleste har hørt den lange talen av sine foreldre om å aldri sende nakenbilder til fremmede eller kjente.

Jeg har også hørt den. Men jeg har gjort det. Jeg har sendt nakenbilder til kjærester og til eldre gutter.

Jeg følte meg bra når jeg gjorde det! Kjærestene mine ga meg akkurat den responsen jeg ønsket meg og de eldre guttene det samme. Komplimentene strømmet på, jeg følte meg fin, jeg følte meg verdsatt, jeg følte at jeg var bra nok!

To år eldre og litt klokere

Det var ekstremt godt for en usikker fjorten år gammel jente, som hele livet har fått hørt hun var for tjukk av familien sin. «Noen kan synes til og med jeg er fin, selv om jeg er litt tjukk!». Det var da jeg følte meg bra, da jeg delte kroppen min med andre.

Har du fått med deg A-magasinets reportasje om deling av nakenbilder blant ungdom?

Nå er jeg to år eldre og to år klokere, kan man si. Jeg sender ikke lenger nakenbilder til gutter. Jeg vet mer om hvor dårlig det kan gå om jeg gjør det. Og jeg er evig takknemlig for at alle de bildene jeg har sendt ikke er kommet på avveie.

Men mest av alt har jeg bedre selvtillit og jeg har mer tro på meg selv som menneske. Jeg ser min egen verdi i mye større grad og derfor har jeg nok selvtillit til ikke å sende flere.

Ble kvalm, redd og usikker

Min mors lange tale om hvordan jeg aldri må finne på å sende nakenbilder til andre, gjorde meg kvalm. Jeg ble redd og usikker. Hva om noen av bildene av meg spres, hva skal jeg gjøre da?

Enn hvis noen av de jeg har sendt til begynner å presse meg? Jeg kan jo ikke si ifra til foreldrene mine da, de har jo sagt jeg ikke skal gjøre det, jeg er jo ei fornuftig jente.

Foreldre må snakke med barna sine om at det ikke er noe lurt å gjøre. Men dere må aldri gi barna deres en følelse av at de ikke kan få hjelp av dere om de har gjort det og for eksempel blir presset til å sende flere.

Greit å gjøre feil

Dere må være åpne for at det er greit å gjøre feil, og at alle gjør det. Åpenhet er nøkkelen til trygghet.

Å føle seg trygg nok på foreldrene sine til å fortelle om det når de har gjort noe dumt, og ikke minst ha tro på at de kan hjelpe deg er viktig. Det er veldig viktig for forholdet deres, tro meg.

Jeg har det fint med mine foreldre, men de er aldri noen jeg går til for å snakke om noe. Da går jeg alltid til noen andre. Selv det året jeg var kjempedeprimert, skjulte jeg det så godt jeg kunne for foreldrene mine. Ikke la det skje, ta vare på hverandre og vis at dere er der for dem.

Dere vil jo det beste for barna deres, vil dere ikke?

