Ida (21): Jeg sitter i rullestol. Ikke alle er så heldige.

Jeg husker godt møte med min første rullestol. Klassen skulle på tur i skogen dagen etterpå og jeg skulle være med. Men min funksjonsnedsettelse gjorde det vanskelig å bevege seg fritt i kupert terreng. Kunne virkelig en rullestol gi meg min frihet tilbake?

Frihet og selvstendighet

Rullestolen var gul og i en alder av ti synes jeg så klart den var råkul! Den hadde sjarm. Jeg fikk prøvekjøre den for første gang på et jorde. Og som jeg fløy av sted i den! Jeg var bergtatt. Den ga meg en heftig følelse av mestring, frihet og selvstendighet!

Nå kunne jeg endelig bevege meg like raskt som de andre barna igjen. Jeg tenker ofte på hvor viktig rullestolen har vært for meg. Og på dem som ikke er like heldige som meg. De som ikke har muligheten til å få en slik stol.

Jeg snakker først og fremst om funksjonshemmede barn på flukt. For barn med funksjonsnedsettelse er flukten en enda større påkjenning. De har det vanskeligere med å komme seg i trygghet, de har ikke tilgang på livsviktig utstyr og medisiner og er ekstra sårbare for overgrep og vold fra voksne.

Som rullestolbruker synes jeg det er vanskelig nok å komme meg på skolen. Bare tenk hvis jeg skulle vært på flukt. Vi må huske på disse glemte barna og vi må stå sammen om de som trenger det mest.

Lever i frykt hver dag

Min barndom var trygg. Og fylt med uvurderlige og fine øyeblikk. Jeg trengte ikke å tenke lenger enn min egen nese. Fordi jeg fikk det jeg trengte. Jeg fikk en elektrisk rullestol, når jeg trengte det. Og jeg klarer ikke å forestille meg et liv uten mine hjelpemidler. De gir meg mestring og frihet hver dag.

Enkelte barn lever i frykt hver dag. Enkelte barn gleder seg ikke lenger fordi frykten er så mye større. Frykten og angsten for morgendagen er altoppslukende. Fremtiden er urovekkende og ukjent. Barn skal ikke bekymre seg for fremtidens ukjente ansikt. Men enkelte barn har ikke noe valg. Enkelte barn er ikke like heldige som meg.

En god barndom betyr alt

Alle barn fortjener å være barn. Handikappet eller ei. Barn skal leve i nuet. Og ikke bekymre seg for morgendagen. Barn skal leke, ikke rømme fra krig og elendighet. Barn skal være lykkelige, ikke ha frykt for døden. For barn er bare barn. Barn fortjener håp, lykke og godhet.

Fordi en god barndom betyr alt. Jeg ber norske politikere sørge for at de glemte barna får den beskyttelsen de har krav på, under selve flukten og når de kommer til Norge. For barn på flukt er først og fremst barn. Ingen barn skal få barndommen sin satt på vent! #BarndomBetyrAlt