Hvem: Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Fra: Eidsvoll, bor i Oslo

Alder: 25

Bakgrunn: Studert samfunnsøkonomi og ulike verv i Venstre

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei. Beslutninger er best når de tas mellom elever, lærere og foresatte, ikke av folk på et kontor i Oslo.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Ja. Dyr har en egenverdi, og pelsdyrnæringen fått mange sjanser, men ikke lyktes. Da er det på tide å legge den ned.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Norge har to skriftspråk, og da må man også vise at man behersker dem etter videregående skole. Men vi vil gjøre sidemålsundervisningen mer relevant gjennom å begynne tidligere og dra det inn i andre fag.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei, vi er mot et klespoliti. Samtidig er det problematisk at små barn må gå med hijab. Men dette løses best gjennom dialog med foreldre og skole, ikke gjennom at vi presser på en A4-løsning.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Nei. Ulv er en del av det biologiske mangfoldet, som det er viktig at vi tar vare på. Samtidig må vi begrense konflikten mellom sau og ulv og ta redselen på alvor.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Ja. Dette er folk som virkelig ønsker å få barn, og da syns jeg ikke at vi som samfunn skal stille oss i veien for det. Vi ser ingen prinsipiell forskjell mellom eggdonasjon og sæddonasjon.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Ja, blant annet av hensyn til klima og gode tjenester i fremtiden. Små kommuner fører til dårlig arealplanlegging, noe som gir økte klimagassutslipp og nedbygging av natur. Større kommuner kan sikre like gode tjenester.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Dette er et gyteområde for den største store torskestammen i verden. Vi har ansvar for å ta vare på og videreføre dette naturområdet til neste generasjon. Dessuten innebærer oljeleting en stor økonomisk og klimamessig risiko for staten.

9. Bør ordningen eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Tja. Jeg tror ikke vi har et bedre alternativ i dag, men vi burde se på om det er bedre måter å løse det på. Dagens ordning er åpenbart ikke perfekt. Vi burde også gjøre det lettere å stille andre krav enn karakterer ved opptak til høyere utdanning, som intervjuer og oppgaver.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

Nei. Jeg frykter et forbud vil gjøre at inngrepene går under jorden, og at det vil føre til større skader på barna.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Nei. Vi må ha et fag som bygger toleranse. Dette blir fort en debatt om islam, noe som er synd. For meg handler dette om at alle, både troende og ikke, skal føle seg inkludert.

12. Bør hasj legaliseres?

– Ja. Vi bruker nå masse ressurser på å straffe dem som blir tatt, i stedet for å gi dem hjelp. Nå er straffen mer skadelig enn selve bruken, og da er vi på feil sted.

Lese videre? Vi anbefaler: