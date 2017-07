At vi er uenige og har en debatt om fraværsgrensen, betyr ikke at vi skal dra frem hersketeknikkene våre og legge respekt og saklighet på hyllen.

Nylig er tallene for det første året med fraværsgrense blitt litt lagt frem. Dritt blir kastet, og ingen ser ut til å sette ned foten for hvor debattkulturens grense burde gå.

10 prosent fraværsgrense, 100 prosent dårlig debattkultur. Jeg skal ikke skjære alle under én kam her, men de det gjelder, vet hvem de er.

Når ble det galt å ha en mening, og når ble ungt engasjement negativt?

«Du burde piskes»

Politikere og voksne er svært tvetydige til tider.

«Ungdommen er fremtiden», «ungdommen er viktig!» og «ungdommen vet å være ungdom», blir det sagt av mange.

Men så fort vi er uenige med dem, er det «ungdommen er uerfaren», «ungdommen klager bare» og sist, men ikke minst, en overlegen holdning som sier «vi vet bedre enn dere».

I tiden etter at tallene for fraværsgrensen ble lagt frem, har jeg sett diverse overskrifter og usaklige kommentarer. Noen har jeg og vennene mine kjent på selv.

«Du burde piskes til du slutter å si at eleven blir pisket på skolen» fikk Rahman Akhtar Chaudhry, leder i Elevorganisasjonen i Oslo, høre i et kommentarfelt på Facebook.

«Når du blir eldre, vil du forstå hvor umodne og teite dere er som er imot fraværsgrensen», fikk venninnen min høre.

«Fraværet stuper – Elevorganisasjonen klager» og «Elevorganisasjonen har blitt en organisasjon for en liten klikk som gjør det godt på skolen og klarer seg uten undervisning hver dag. Organisasjonen representerer rett og slett ikke elevene best».

Dette er overskriften og et sitat fra et debattinnlegg i Dagbladet – bare fordi EO står for det vår medlemsmasse har votert og bestemt at vi skal stå for.

Ville dere sagt til et parti at de ikke kan stå for det medlemmene har bestemt? Begynner det ikke å gå litt langt nå?

Må kjempe hardere

Jeg vet at vi ikke har stemmerett, jeg vet at Elevorganisasjonen har laget et kaos for politikerne og tilhengerne av fraværsgrensen, og jeg vet at det er alt fra fem til 50 år siden dere gikk på skolen selv, men jeg syns fortsatt ikke dette er grunn nok til å gå bort ifra god gammeldags folkeskikk.

Er det ikke bra at vi kjemper for våre saker? Vi må faktisk rope fem ganger høyere for å bli hørt, nettopp fordi vi ikke kan stemme på dem som skal utforme vår skolehverdag de neste fire årene.

Jeg mener at man burde ta seg en titt i speilet og tenke over hva man slenger ut, før man slenger det ut.

Jeg mener at ungt engasjement er bra engasjement.

Jeg mener at det er greit å være uenig, og jeg mener man skal holde seg for god for drittkasting og hersketeknikker.