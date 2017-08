Voksne tastaturkrigere, tenk over hva dere skriver | Kaja Noor Baklund

Hvordan vi ytrer oss i den offentlige debatten har endret seg ekstremt de siste årene. Sosiale medier og kommentarfelt er bare noen tastetrykk unna, og vi ytrer, mener og diskuterer på nett som aldri før.

Utbredt gjenganger

Når jeg tar meg en rask tur innom kommentarfeltene til blant annet NRK, Dagbladet, VG og Aftenposten, så oppdager jeg fort en utbredt gjenganger.

Nemlig voksne mennesker som uten mål og mening preller av seg de mest motbydelige kommentarer.

Vi har alle forskjellige meninger og ønsker å argumentere og forsvare våre synspunkter, men når begynte vi å akseptere den voksne generasjonens mangel på innsikt i egne nettvaner?

Eksempel på kommentarer jeg har lest er:

«Det har du mye peiling på skjønner jeg din muslimske klovn», «Forferdelig!!! Reis hjem», «Hvis utlendinger får jobber her lettere enn oss norske får de faen meg jobbe for oss», «Hvis det er så forferdelig i Europa så er det bare for deg å reise tilbake dit du kom fra».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kom deg vekk fra Facebook

Det er ikke til å se bort ifra at den største andelen hatefulle kommentarer handler om muslimer og innvandrere, men mitt poeng er at hvis du ikke klarer å diskutere politikk på en ordentlig måte, så synes jeg at du skal komme deg vekk fra Facebook.

At voksne mennesker trenger opplæring i oppførsel, er veldig pinlig samtidig som det er skremmende. Alt henger sammen, og vi lever i en verden der hat er et utbredt tidsfordriv. Så tenk over hva dere skriver!