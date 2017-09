Kjære Nanna

Jeg tror jeg har en bitte liten utvekst ved huden over vagina.

Den har vært der veldig lenge og tør ikke å bestille lege til gynekolog i tilfelle fosterforeldrene mine ser det. Det ser ikke ut som en vorte, og den har aldri smittet over på andre områder.

Hva skal jeg gjøre? Den er liten og lysebrun-aktig og kan minne litt om en betent kvise som ikke forsvinner.

Jente (18)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære jente (18)

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Jeg kan ikke svare på akkurat hva den utveksten du skriver om er ut ifra en beskrivelse, og jeg er heller ikke lege.

Det er ikke uvanlig å få små utvekster eller lignende, og det er som oftest noe helt ufarlig som for eksempel et inngrodd hår eller kanskje en liten talgklump.

Men dersom dette er noe du bekymrer deg for, så vil jeg anbefale deg at du får noen til å se på det.

Flere steder man kan gå

Du skriver at du ikke vil bestille time til lege eller gynekolog fordi du er redd for at fosterforeldrene dine kan oppdage det, og jeg vet at det er mange som er redd for nettopp dette.

Monica Strømdahl

Det er mange som skriver til meg og lurer på ting som de ikke vil snakke med lege eller gynekolog om, enten fordi de synes det er flaut, fordi de ikke vet hvor de kan gå, eller fordi de er redd for at noen andre skal få vite om det.

Derfor tenkte jeg at dette er en god anledning til å fortelle om steder man kan gå dersom man ikke vil gå til legen sin.

På alle de stedene jeg skriver om nå, møter du profesjonelle mennesker som er vant til å møte ungdom, og alle har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle noen andre om det du forteller dem, heller ikke til fosterforeldrene dine eller andre foresatte.

Trenger ikke bestille time

Det første jeg vil tipse om, er helsesøster på skolen din. De aller fleste skoler har en helsesøster som er der i hvert fall noen ganger i uken, og helsesøstre kan svare på spørsmål både om kropp, psykisk helse, prevensjon, seksualitet og seksuelt overførbare infeksjoner.

Akkurat for deg tenker jeg at helsestasjon for ungdom der du bor, kan være er særlig bra sted å dra.

Der trenger du ikke å bestille time, så du trenger ikke være redd for at noen skal oppdage det, og der kan du spørre lege, sykepleier eller kanskje en gynekolog om å se på utveksten.

Man kan også få sjekket seg for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og få veiledning om prevensjon og andre ting.

Det koster ikke penger, og de som jobber der, er veldig vant til å snakke med ungdom om alt mulig.

Ikke vær redd for å teste

Dersom du bor i eller i nærheten av Oslo, er Sex og samfunn et veldig bra sted å dra.

Der kan man få sjekket seg for SOI, ha samtale med lege, sykepleier eller sexologisk rådgiver, samt spørre om alt annet man lurer på om kropp, seksualitet og helse generelt.

Det er også et gratis tilbud, og de er veldig gode på å snakke med ungdom.

Så kjære jente (18) og alle dere andre som bekymrer dere for å gå til gynekolog eller lege, det finnes mange steder der man møter proffe, kjempeflinke voksne som jobber med å snakke med ungdom hver eneste dag, og som ikke synes noe er rart eller flaut.

Så ikke vær redde for å teste det ut.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)