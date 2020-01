Det politiske året 2020 har begynt for fullt. Flere av de store mediehusene spår at årets største politiske kamp blir plasseringen av iskanten. Iskanten definerer hvor langt nord det kan bores etter olje og gass. Unge Venstre er klare for kamp. Vi skal ikke gå inn for mer oljeboring i Barentshavet!

Vi har allerede funnet mye mer norsk olje og gass enn kloden tåler. Likevel letes det fortsatt etter nye oljeområder, også lenger nord enn det som er fornuftig. Barentshavet er et attraktivt område for oljenæringen. Fremskrittspartiet går inn for en «dynamisk iskant», det vil si at grensen settes der iskanten til enhver tid går. På denne måten vil partiet trolig tillate oljeboring i områder som i dag er uberørte.

Fullstendig ansvarsfraskrivelse

I år skal forvaltningsplanen for Barentshavet revideres, og det vil avgjøres hvor iskanten skal ligge. Regjeringen vil lytte til anbefalingene fra Faglig Forum, en rådgivende gruppe ledet av Miljødirektoratet. Gruppen er tydelig på at grensen bør gå mye lenger sør enn i dag.

Artene som lever i Barentshavet er særlig utsatte for inngrep i naturen, og oljelekkasjer vil være katastrofale for det biologiske mangfoldet. Isen vil smelte fortere, og dette vil ødelegge artenes livsgrunnlag. De ekstreme forholdene gjør det i tillegg nærmest umulig å rydde opp etter en oljelekkasje.

Timo Nikolaisen

Norge må ta klimaansvar, og vi må la olje og gass forbli under havbunnen. I Norge har vi tjent oss rike på oljealderen, men det er på tide å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Å fortsette å pumpe opp olje på norsk sokkel er ikke forenlig med Norges egne klimamål eller våre internasjonale klimaforpliktelser.

Norge eksporterer olje som forbrenner 500 millioner tonn CO₂ i året. Det er ti ganger mer enn alle norske utslipp til sammen og gjør oss til en av verdens største eksportører av fossil energi. Dette er en fullstendig ansvarsfraskrivelse. Vi kan ikke fortsette å lete etter nye oljefelt, og vi må begynne utfasingen av felt i produksjon.

La oljen ligge!

Utvidet oljealder og nye letelisenser er også en stor økonomisk risiko for Norge. Fordi verden omstiller seg, minsker etterspørselen etter norsk olje fortere enn noensinne. Det grønne skiftet er i full gang, og det er stor risiko for at vi aldri vil tjene inn pengene vi investerer. Vi gambler med våre barns pensjonspenger. Dette er hverken økonomisk, bærekraftig eller ansvarlig.

Jeg håper 2020 blir året olje- og energiminister Sylvi Listhaug flytter iskanten sørover og verner Barentshavet nord for oljeleting. Å satse på økt oljeproduksjon er hverken forenlig med Norges klimamål eller økonomisk bærekraftig. Norge må satse stort på fornybarsamfunnet, fjerne oljesubsidiene og la oljen ligge.

Vi er klare til å kjempe!

