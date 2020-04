«People talking without speaking. People hearing without listening», sang Paul Simon og Art Garfunkel på singelen «The sound of Silence» fra 1964.

Hva ville de sunget i dag? Norge anno 2020 preges av en befolkning som kommuniserer digitalt til alle døgnets tider – uten egentlig å snakke sammen. Samtidig hører vi på musikk og ser på mennesker skravle i diverse reality-programmer – uten egentlig å lytte.

Lytter vi etter?

Karl Marx beskrev fremmedgjøring som en prosess hvor arbeiderne mistet relasjonen til produktet de skapte, og derfor følte de seg ulykkelige. Dagens fremmedgjøring går ut på at vi ikke lenger har et forhold til dem vi konverserer med.

I en typisk digital samtale mellom unge mennesker vil kommunikasjonen være kontinuerlig, men uten innhold. Derfor oppfattes den også som meningsløs.

Likevel ønsker ungdom konstant digitalt samvær med andre. Stillhet tolkes som ensomhet. Men samtalen er tom. Og resultatet er at vi føler oss alene.

Undersøkelser viser at unge mennesker føler seg mer ensomme enn eldre. Mange sliter med å bygge relasjoner til andre. Det er på tide å ta lærdom fra de gamle.

Mobilen gir dårlige samtaler

Norge ligger nå i dvale. Skoler, barnehager og arbeidsplasser er stengt. Strenge, men nødvendige restriksjoner på innbyggernes frihet har lagt begrensninger på mulighetene for sosialt samvær.

Mange er overrasket over hvordan de selv reagerer. Koronakrisen har forsterket følelsen av ensomhet. På tross av nærmest ubegrensede muligheter for digital kommunikasjon, opplever unge nedstengningen av samfunnet som svært krevende.

Dette illustrerer at moderne dialog ikke fungerer som noen erstatning for den tradisjonelle samtalen.

La denne pandemien være en oppvekker. Vi må anerkjenne verdien av hverandres nærvær. Koronakrisen har fått frem betydningen av ekte kommunikasjon.

Vær til stede

Vi må lære å være til stede når vi prater med andre. For å gjøre dette må forstyrrende elementer legges bort, og vi må aktivt lytte til det samtalepartneren formidler.

Mobiltelefonen er en nøkkelfaktor. Ingen annen gjenstand leder til dårligere samtaler enn den. Hverdagen kommer til å bli normal igjen. Når den tid kommer, bør vi alle ha reflektert over viktigheten av tilstedeværelse og aktivt arbeide for å skape, vedlikeholde og forbedre relasjonene våre til andre mennesker.

Det vil være et viktig steg på vei bort fra ensomhet, mot et bedre fellesskap.

