En kylling har rett på et godt liv. Et godt liv er ikke å leve én måned uten å ha sett dagslys. Et godt liv er ikke å bli foret på mat som gjør at du skal vokse fortere enn dine egne ben og muskler.

Et godt liv er å kunne oppleve både regn- og solskinnsdager, sommer og vinter.

Et godt liv er å bli behandlet som en kylling og ikke et rullebåndsobjekt.

Et godt kyllingliv er å få oppleve å bli høne.

Miljøpartiet De Grønne gikk forrige uke inn for at kyllingindustrien burde reformeres drastisk eller avvikles, noe som møtte bred støtte fra alle ordentlige dyreelskere.

Over 60 millioner kyllinger ble slaktet til mat i 2017. Om det hadde vært snakk om katter eller hunder, hadde det blitt ramaskrik.

I dyreveldferdsloven står det: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Dette virker det ikke som de andre partiene har tatt innover seg. For dem er det viktigere at landbruket er effektivt og kjøttet er billig, enn et dyrene har det bra.

Den nye kyllingpolitikken til MDG er blitt møtt med hersketeknikker og argumenter med at vi aldri har vært utenfor ring 3 i Oslo. Noe som overhodet ikke er sant.

Jeg bor selv på en gård på Vestlandet, der vi har økologiske frittgående høner. Jeg elsker hønene mine, selv om de noen ganger bæsjer i mammas blomsterbed eller vekker meg klokken seks.

De er en del av familien, akkurat som kattene, kuene og undulatene. Det er ingenting som gleder meg mer enn når det kommer et nytt medlem til familien.

Jeg blir lei meg av å tenke på at mange sånne skapninger ikke får oppleve annet enn hvite vegger, overvektige kropper og brukne ben.

Pris og velferd

Senterpartiet kritiserer MDG for å ville ha bedre dyrevelferd i kyllingfjøsene og grunngir det med at den norske dyrevelferden er i verdenstoppen og at dette vil føre til at en hel bransje mister jobben. Dette er løgn.

Vi vil gi de aktuelle bøndene omstillingspenger. Da vil ikke bonden tape på dette, men dyrene vil helt klart ha godt av det. En vinn-vinn-situasjon.

For oss er det viktigere at dyrene har det bra enn at kjøttet er billig. MDG tar alltid dyrene sin side, og det gjør sjokkerende nok ikke Senterpartiet.

