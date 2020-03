Jeg er overvektig og har en spiseforstyrrelse. Det virker som om det er umulig i noens øyne. For de aller fleste handler en spiseforstyrrelse om å være undervektig. Mennesker med spiseforstyrrelser er tynne, spiser ikke, overtrener og har avmagrede kropper.

Men hva med oss det går helt motsatt vei med? Er vi glemt?

Hvordan føler barn seg når de sliter med begynnende overspisingslidelser, men ikke får kunnskap om hva dette handler om? Hva skjer med elever og foreldre som får høre at «det bare er å gå ned i vekt» av helsesøster?

Overspisingen begynte tidlig

Jeg blir 21 år til sommeren. Da har bulimien vært en stor del av livet mitt i syv år. Overspisingen begynte allerede tidlig i barneskolen, før det eskalerte, og jeg begynte å kompensere etter noen av måltidene.

Et fåtall av ganger i løpet av disse syv årene har vekten gått nedover. For det meste har den bare gått oppover. Dette er veldig vanlig hos mennesker med overspisingslidelser. Likevel er det mange som føler mye skam rundt nettopp dette.

Etter at jeg begynte å skrive åpent om spiseforstyrrelsen min på Instagram, har jeg mottatt flere meldinger fra unge og voksne. De forteller meg at de kjenner seg igjen i det jeg skriver.

De forteller at de skammer seg og ikke tør å snakke høyt om det. Mange forteller at de ikke tør å be om hjelp. Andre forteller at de tror de må være tynne for å be om hjelp.

Tenker hele tiden på mat

Vi er blitt flinkere til å snakke om overspisingslidelser, men vi er langt unna mål. Mennesker som ikke engang kjenner meg, har snakket bak ryggen min om at jeg er stor og derfor ikke kan ha en spiseforstyrrelse.

Det blir så feil, for hva vet egentlig de? Svaret er ingenting.

Les A-magasinets historie: Den usynlige spiseforstyrrelsen

Ingen ser hva som skjer på innsiden. De ser ikke hvordan hodet mitt spinner, tenker på mat hele tiden, fra et måltid til et annet. Hvordan blodprøvene mine kan være dårlige.

De ser heller ikke hvordan kroppen min ofte er helt utmattet som følge av hva den går gjennom daglig.

Må bli sett

Altfor mange tror at innsiden gjenspeiles på utsiden, gjerne i form av en mager kropp.

Men sånn fungerer det ikke. Spiseforstyrrelser handler om så mye mer enn vekt og kropp. Man kan se ut på alle slags mulige måter, og det er ikke er mindre alvorlig eller mindre viktig av den grunn.

Jeg skulle ønske flere visste dette. Vi trenger å bli sett.

Ikke bare som overvektige mennesker, men også den underliggende årsaken. Av helsevesenet, men også av medmennesker. Kanskje spesielt de som alltid har trodd noe annet.

