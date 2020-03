Det kan ikke bli sagt mange nok ganger: Vi lever i en svært spesiell og krevende tid. For snart to uker siden la Erna Solberg og regjeringen frem «de mest inngripende tiltakene i fredstid». Det sier mye om situasjonens alvor.

Nesten klisjé å si

Selv om det er helt naturlig å kjenne på følelser knyttet til bekymring og usikkerhet, må vi ikke overse all solidariteten som nå preger samfunnet vårt. Stadig hører vi om mennesker som er villige til å strekke seg langt for å hjelpe andre. Det er nesten blitt klisjé å si, men dette er norsk dugnadsånd på sitt aller beste.

Mange har uttrykt ekstra takknemlighet til menneskene som får samfunnshjulene til å gå rundt. Vi har klappet for sykepleierne, renholderne, lærerne og alle de andre som har fått hverdagen snudd på hodet. Og de fortjener all applaus for innsatsen de gjør!

Privat

Et felles mål

Jeg vil imidlertid også rose politikerne våre – både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er tillitsvekkende og beroligende å se at partiene, fra Rødt på venstresiden til Fremskrittspartiet på høyresiden, evner å samarbeide i denne krevende tiden. De politiske kjepphestene er lagt vekk, og målet er at vi skal komme oss samlet gjennom dette.

Ingen er tjent med høylytt politisk debatt som gir opphav til polarisering og motsetninger i samfunnet akkurat nå. At politikerne våre klarer å inngå brede forlik på Stortinget og samarbeide godt lokalt, gjør meg stolt av å være norsk.

Så, tusen takk til alle våre politikere som jobber dag og natt for at landet vårt skal komme seg gjennom krisen. Dere bidrar til å bygge samhold, trygghet og tillit!

