Spørsmål: «Hvorfor forventes det så sykt mye av oss på skolen? Dette er grunnen til mye dårlig mental helse.» Hilsen Maja (14).

Ministeren svarer:

«Hei, Maja. Takk for et spørsmål jeg tror mange elever lurer på. Det kan være mange ulike årsaker til stress og psykiske helseutfordringer. For noen kan årsaken ligge utenfor skolen, for andre kan det være forhold på skolen som fører til negativt stress.

For å lære er det viktig at dere har et godt og trygt læringsmiljø, engasjerte foreldre som støtter dere, og jevn arbeidsbyrde. Hoper det seg opp med for mye skolearbeid på én gang, kan det gi dårlig mestringsfølelse og stress. Det er ikke bra.

Men jeg vil også snu spørsmålet ditt. Hva hadde det sagt om skolen eller samfunnet om vi ikke hadde noen forventninger til elever?

Kan bli for mye

For meg er null forventninger det samme som ikke å ha troen på noen. Jeg synes derfor at forventninger er bra, for da sier vi som samfunn at vi tror du kan få til noe. Men som spørsmålet ditt er inne på, det må ikke bli for mye. Det må være mulig å innfri forventningene, og vi trenger alle pauser og tid til å gjøre andre ting.

Vi har jobbet en stund nå med nye læreplaner som sier hva elever skal lære på skolen. Temaet livsmestring er nytt, og det skal inngå i flere fag. Det skal gi dere et verktøy til å håndtere ulike sider ved livet bedre – oppturer og nedturer.

Snakk med læreren din

Jeg vil også gi deg og andre som leser spalten ett råd: Snakk med læreren din. Lærerne på skolen snakker sammen, men det er ikke alltid de får med seg når det blir for mye lekser og prøver i flere fag samtidig. Får lærerne beskjed fra elever eller elevrådet, er det lettere å gjøre noe med problemet.

Om du mener du ikke får tilstrekkelig hjelp til å henge med i fagene, så er det også viktig at du sier ifra. Skolen har plikt til å følge opp elever som blir hengende etter, med intensiv opplæring. Synes du det er vanskelig å snakke med læreren din selv, så be foreldrene dine eller en annen voksen du stoler på, om hjelp til å prate om dette med læreren din.»

Hilsen Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister (H).

