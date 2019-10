Hva hadde du tenkt om du måtte puste gjennom to sugerør hele livet? Sånn er det for mange hunder som er blitt avlet opp bare fordi vi mennesker synes de er søte. Dette er dyreplageri, og det må stoppes!

Fransk bulldogg har så flate og korte neser at mange av dem sliter med å puste. Da orker de gjerne heller ikke å løpe, og de kan fort bli overvektige og slappe.

Cavalier king charles spaniel er blitt avlet frem slik at hodeskallen kan være for liten for hjernen. Mange av dem lever et liv med kronisk hodepine.

Svetography / Shutterstock / NTB scanpix

Andre raser sliter med plager som ledd i feil vinkel, hudproblemer, hornhinnebetennelser, infeksjoner eller problemer med å føde naturlig. Alt dette fordi vi mennesker vil ha hunder med et bestemt utseende.

Hvor er Mattilsynet?

Professor Odd Vangen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mener at noen av disse artene burde dø ut, og Veterinærforeningen har laget et opprop for å få slutt på dette. Jeg er enig. Det burde være forbudt å avle opp hunder på denne måten, og man burde få bot for dersom man gjør det eller kjøper dem.

Dyrevelferdsloven paragraf 25 sier at det er ulovlig med skadelig avl. Hvorfor er det da ingen som stopper de som driver med slik oppdrett?

Fakta: Dyrevelferdsloven § 25 Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. . Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig adferd, eller c) vekker allmenne etiske reaksjoner. Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Mattilsynet skal følge opp loven, og de sier at den beste måten å endre dette på er å endre holdninger. Problemet er at det tar tid, og det er ikke lett å se hva som egentlig gjøres for å endre disse holdningene. I stedet for å gå for holdningsendringer bør de følge opp hvordan oppdrettere jobber og sikre at hundene ikke avles opp til å lide.

De må sørge for at loven faktisk håndheves. Hvis oppdrettere ikke følger loven, må de få bøter. Oppdrettere har et ansvar for å sikre at de avler opp friske og sunne hunder.

Hvalpekjøpere må ta ansvar

Hvorfor velger folk å kjøpe disse rasene fra oppdrettere som ikke følger loven, når de vet at hundene ikke har det bra? Jeg hadde syntes synd på hunden min hvis jeg hadde visst at den hadde hodepine hele tiden, ikke fikk puste eller kunne se ordentlig. Hvalpekjøpere må også ta ansvar!

Vi må sette større krav til dyrenes helse og være mindre opptatt av dyrenes utseende.

Det er potensielle dyreeiere som sitter med makten. De har muligheten til å unngå å kjøpe dyr som er avlet opp på en feil måte. Tenk på det når du skal velge hund.

Velg dyreraser som er sunne, friske og lykkelige.

