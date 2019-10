Politikken for Oslo de neste fire årene er klar. Kommunen får gratis, kjøttfri skolemat. Det er bra for klima, folkehelsen og ikke minst for å utjevne de sosiale forskjellene i byen.

Forrige uke skrev Ingvild Husby fra KrFU i Si ;D at skolemat er sløsing med skattebetalernes penger. Hun mener det egentlig bare er vi elevene som må skjerpe oss.

Urettferdig politikk

Videre skriver Husby at «jeg skjønner at det ikke er gøy å spise brødskive med leverpostei, når en annen koser seg med medbrakt cæsarsalat.» Hun misforstår helt.

I Norge er det 60.000 barn som går til skolen uten mat i sekken. Det er barn som går gjennom skoledagen sultne, hele uken.

Mange barn i Oslo vokser opp i hjem med vedvarende lav inntekt. Det handler ikke om omsorgssvikt, det er på grunn av feilslått politikk.

Når Miljøpartiet De Grønne får bestemme, svarer vi heller med å gi de barna ett gratis og bærekraftig skolemåltid om dagen. Forskning viser at det virker sosialt utjevnende, gir bedre læringsutbytte og gjør barna sunnere.

Prioritere barna

Med denne regjeringen har forskjellene i Norge blitt større. Høyre, Frp, Venstre og KrF gir skattelettelser til de rikeste, mens budsjettkuttene ligger i barnebriller og tannregulering. For ikke å snakke om regjeringens klimasvik.

Skolemat handler om å prioritere barna, i motsetning til det regjeringen gjør. Derfor innfører vi gratis skolemat i Oslo nå. Da får inntekten til dine foreldre enda mindre å si for hvor godt du presterer på skolen.

Jeg er sykt stolt av at Oslo innfører gratis skolemat, som dessuten er kjøttfritt. Jeg håper regjeringen tar til fornuft og følger etter.

