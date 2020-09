Til deg som snakket frekt til meg på engelsk

Kaja Tollersrud 13 år

Kaja (13) gikk tur med hunden da en gammel dame mistet en seddel foran henne. Da hun forsøkte å hjelpe, fikk hun en uventet reaksjon. Hans O. Torgersen

Jeg kommer til å huske deg lenge. Måten du sa det på, såret meg.

Hei, du gamle dame som gikk på tur med vennen din i parken ved meg. Du husker sikkert ikke meg, for vi vekslet bare noen få ord. Jeg kommer derimot til å huske deg lenge. For det du sa, og måten du sa det på, såret meg.

Jeg var på en fin tur med hundene mine og ruslet bak dere i parken. Dere pratet hyggelig sammen, på norsk.

Plutselig mistet du en pengeseddel ut av lommen din, og den landet rett foran meg. Jeg bøyde meg ned og plukket den opp for å gi den til deg, men du snappet seddelen fra meg og sa surt «that is mine!».

På grunn av hudfarge?

Du gikk videre, og jeg ble stående lamslått og lei meg, men ikke overrasket. Antagelig trodde du at jeg skulle stjele seddelen din, men hva fikk deg til å tro det? Og hvorfor snakket du engelsk til meg?

Kaja Tollersrud og hunden hennes. Privat

Jeg lurer på om det er på grunn av hudfargen min. Stolte du ikke på meg fordi jeg er brun i huden? Eller snakker du surt på engelsk til alle som prøver å hjelpe deg?

Ved middagsbordet snakket vi om deg, om at du mangler folkeskikk, og at din oppførsel kanskje var et eksempel på rasisme. Jeg velger å tro at du var fordomsfull og hadde en dårlig dag. Jeg er norsk, snakker norsk, og jeg prøvde bare å hjelpe.

Jeg plukker nok ikke opp seddelen for deg neste gang.

