Spørsmål: Når kommer endelig politisk fravær til ungdomsskolen?

Hilen Mikkel (16)

Jan T. Espedal

Kunnskapsministeren svarer:

«Hei, Mikkel

I dag er regelverket slik at alle barn og unge har rett og plikt til å gå på barne- og ungdomsskolen. Du kan søke permisjon, men utgangspunktet er at alle elever skal være på skolen.

Vi ønsker at barn og ungdom skal være på skolen fordi det er her dere lærer å lese, skrive og regne og mye annet som er viktig. Det legger igjen grunnlaget for videre studier og jobb, om det er snekker, lege eller lærer.

Få med seg mest mulig

Så spør du om når det kommer politisk fravær på ungdomsskolen. Det er ikke noe jeg eller regjeringen har tenkt å innføre.

Jeg skjønner at mange gjerne skulle deltatt på aksjoner, turer eller andre arrangementer i regi av ungdomspartiene eller andre politiske organisasjoner i skoletiden, men vi mener elevene må få med seg mest mulig av skolen.

Utenom skoletiden

På videregående har vi innført en fraværsgrense for å få fravær ned og nærværet opp.

Fraværsgrensen virker, og jeg tror at den vil bidra til at flere fullfører og består videregående.

Jeg heier på alle som er aktive, om det er i ungdomspolitikken, i idrett eller innenfor kultur. Men slike aktiviteter bør man drive med utenom skoletiden».

