På Si ;D 7. september skriver Ole Jørgen Holden i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) at Norge ikke bør påta seg å ta inn flere båtmigranter, og at redningsskip i Middelhavet gjør at flere forsøker å flykte over havet.

Vi i Studenter Uten Grenser mener at Goldens argumentasjon er preget av flere feilaktige påstander, og det er sjokkerende å angripe humanitært arbeid på den måten han gjør.

Bør bidra til å løse situasjonen

For det første glemmer debattanten å trekke en viktig skillelinje mellom norsk innvandringspolitikk og humanitært arbeid. At Norge er flaggstat for redningsbåten Ocean Viking betyr at Norge er ansvarlig for menneskene mens de er om bord på båten, og for at de får gå i land på et trygt sted. Norge har ikke noe lovpålagt ansvar utover det.

Det vil si at selv om båten Ocean Viking seiler under norsk flagg, betyr ikke det at menneskene som blir reddet, nødvendigvis skal til Norge. Vi i Studenter Uten Grenser mener likevel at Norge kan og bør kunne spille en konstruktiv rolle og bidra til å løse situasjonen på Middelhavet.

Ikke flere som reiser

Golden hevder at norskeide Ocean Viking fører til at flere mennesker legger ut på den livsfarlige ferden over havet. Det er en grunnløs påstand som er tilbakevist flere ganger.

Det er ikke dokumentert noen sammenheng mellom tilstedeværelsen av redningsskip og antall mennesker som begir seg ut på havet. Tall fra rapporten Blaming the Rescuers og fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser snarere det motsatte. Da det ikke fantes redningsskip på Middelhavet i år, var det flere mennesker som krysset havet enn da det ble flere redningsfartøy til stede.

Et billig argument

Hverken Leger Uten Grensers eller andre humanitære organisasjoners redningsbåter er avgjørende for om mennesker legger ut på havet. Det er kun et billig argument brukt av dem som ønsker å undergrave livreddende arbeid i Middelhavet.

Hovedårsaken til at mennesker forsøker å krysse Middelhavet er de umenneskelige forholdene de opplever. Mange har flyktet fra kynisk menneskehandel, slavelignende forhold, utpressing eller tortur i interneringsleirer.

Moralsk forkastelig

Ved å stanse det livreddende humanitære arbeidet i Middelhavet vil det bli enda farligere å krysse havet og flere vil drukne. Vi synes at det å sette spørsmålstegn ved viktigheten av et slikt humanitært arbeid er moralsk forkastelig.

For å forhindre at folk tar seg over Middelhavet langs verdens farligste migrasjonsrute må man ta tyren ved hornene og fokusere på å bedre situasjonen i Libya.

Samtidig er det minst like viktig at Leger Uten Grenser fortsetter sitt livreddende arbeid. Det er et medmenneskelig ansvar vi alle har overfor noen av de mest sårbare i samfunnet.

