Den norske skolen former unge, skaper innovatører og legger til rette for nyttig læring. Dette høres sikkert veldig fint ut, men er på mange måter veldig feil.

Hvis du spør barnet ditt når du kommer hjem fra jobb, om hvordan skoledagen har vært, er det sjelden du får et veldig entusiastisk svar. Spesielt når årene går og barnet begynner på ungdomsskolen.

Privat

Her vil jeg tro at flere foreldre vil tenke «nei, men dette er jo bare tenåringstrass» eller at barnet «bruker for lite tid på leksene».

Læring, ikke lekser

Tro meg, eller spør elever: Er det én ting som faktisk er grunnen til denne negative innstillingen blant elever, er det nettopp lekser.

Ikke bare skal vi sitte i timevis i et klasserom og lære om ting som vi kanskje ikke kommer til å huske og mest sannsynlig aldri ha bruk for senere i livet. Vi skal også dra hjem og «repetere» intetsigende temaer som metamorfe og sedimentære bergarter og primtall, og så bruke utallige timer på å lære stavskrift.

Istedenfor kunne vi ha lært oss hvordan starte en bedrift, hvordan betale skatt, hvordan investere og hvordan unngå å havne i lånefellen.

Tegnebord vs. virkelighet

Istedenfor å tvinge elever til å pugge gloser og sitte stille med leksene sine fra ung alder, skulle vi ha brukt tiden på praktisk og tverrfaglig læring for å skape erfaringer og inspirasjon.

Thomas Edison har et kjent sitat: «I haven’t failed. I’ve just found 10.000 ways not to make a lightbulb.»

Jeg ønsker praktisk læring fordi vi lærer gjennom å observere, gjennomføre, og erfare. Dersom vi bruker all tid foran tegnebordet, kan vi lage et hus som estetisk sett ser bra ut, men som i praksis ikke har noen funksjonell verdi fordi vi aldri har testet det i virkeligheten.

I dag sitter elever foran tegnebordet i over 13 år, og det er først flere år etterpå at flere våkner opp og forstår at skolen egentlig ikke har lært dem noe særlig om helt dagligdagse ting.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mattekrav duger ikke

Uforståelig er det også at nye lærere nå må ha minst karakter fire i matte for å komme inn på lærerstudiet. Dersom regjeringen mener at en god norsk- eller engelsklærer kan måles på mattekarakteren, tar de feil. Dette burde være åpenbart.

Det hjelper ikke at man skal sette høye akademiske krav til lærerne når en person med god språklig kunnskap og kanskje flere gode ideer til kreativ læring skal måtte bli valgt bort fordi han eller hun ikke er så veldig god i hoderegning og algebra.

Det er på tide å endre skolesystemet i Norge og introdusere elevene for en mer praktisk tverrfaglig skolehverdag som forbereder oss på fremtiden. En skole som verdsetter de behovene elever har, ved å legge til rette for at alle skal få muligheten til å tilpasse sin skolehverdag.

Samtidig trenger vi lærere som får frihet til å legge opp til kreative og inspirerende skoledager, og som gir elevene økt motivasjon og læringslyst istedenfor å sitte på et kontor å dokumentere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.