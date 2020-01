Å stå opp for seg selv kan være vanskelig. Som ung kvinne i politikken, er jeg vant til å bli undervurdert og tilsidesatt. Det er en del av det å engasjere seg politisk som ungdom, dessverre.

I mine år som ungdomspolitiker har jeg lært utrolig mye. Det mest utfordrende, og definitivt det vanskeligste, må være å si fra når jeg har blitt behandlet dårlig. Å tørre å fortelle at nok er nok, at jeg ikke finner meg i slik overkjøring.

Altfor ofte latt være

Jeg har prøvd å ta kampen flere ganger, men altfor ofte har jeg latt være – i frykt for hva konsekvensen blir. For jeg har brent meg før, og det svir fortsatt.

Det er vanskelig å si om jeg har blitt tøffere med årene, eller om jeg bare er blitt blind på urettferdig behandling når det skjer.

Det er i slike stunder som dette, at jeg trenger et forbilde med de rette verdiene. Et forbilde som kan heie meg frem til å gjøre det rette valget. Noen som kan inspirere meg til å si fra.

Privat

Siv Jensen (Frp) har nå vist at du hun er et slikt forbilde. Siv Jensen tok Fremskrittspartiet inn i regjering, og nå tar hun partiet ut av regjering.

Nok var nok

Frp hadde ikke lenger samme stø kurs som før. Vi var i ferd med å miste oss selv. Jeg deler hennes synspunkt fullt og helt.

Regjeringen var blitt grå og kjedelig. Vi var leie av å bli undervurdert, tilsidesatt og tråkket på. Nok var nok!

Vi skal ikke glemme styrken, og ikke minst motet, det tar for noen å si ifra. Det skal ikke prates ned, det skal ikke feies bort. Det skal heller hylles.

Jeg er stolt av å være med i et parti som turte der andre ville tiet. Det var et vanskelig valg, men det var det eneste rette å gjøre. For er det noe grunnleggende regjeringssituasjonen har lært oss, er det å stå opp for det man tror på.

Siv og Frp er modige.

