Kanskje er det fordi dere aldri har besøkt Kina, slik som dere har besøkt Notre-Dame. Kanskje er det fordi det er mennesker som dør i Wuhan og ikke koalabjørner slik som i Australia.

Kanskje er det fordi det ikke er dine foreldre som muligens skal kjempe mot Wuhan-viruset, men min kinesiske familie. Kanskje er det rasismen som har lagt seg over Vesten som et teppe, fordi den kinesiske kulturen er annerledes enn hva man har vant til?

Eller kanskje dere bare ikke fant anstendigheten til å ikke vitse om en epidemi som har krevd menneskeliv, ødelagt familier og gitt sorg til en hel nasjon.

Dette innlegget inspireres av en rekke hendelser som har funnet sted rundt om i hele verden, hvor kinesere blir latterliggjort i offentligheten og fryst ut som et resultat av sykdomsutbruddet i Wuhan.

Blir ropt «corona» etter

I Canada blir kinesiske barn utestengt og mobbet på skolen. Det er for eksempel også en trend på TikTok som handler om viruset. I tillegg er det elever på skolen som roper «corona» når en asiater hoster eller noen går med munnbind. Dette synes jeg rett og slett er respektløst.

Dette er hjerteskjærende fordi det vekker vonde minner for innvandrere. Kinesiske familier tas tilbake til rasismen knyttet til «den gule fare», et uttrykk som på 1900-tallet beskrev Vestens frykt for asiatisk ekspansjon og innvandring til Vesten.

Jeg fatter ikke at den vestlige verden maler et bilde av Kina som roten til alle virus og sykdommer, som kommer til å utrydde deres overlegne vestlige sivilisasjon.

Wuhan-viruset er hverken en unnskyldning eller rettighet til å kaste ut rasistiske utsagn. Jeg har full forståelse for at mennesker har ulik sans for humor, men jeg håper at du som synes vitsene om viruset er harmløse og morsomme, kan tenke deg om en ekstra gang før du trekker på smilebåndet.

Dette er ikke en oppfordring til et humorløst samfunn, men heller en påminnelse til å ta litt samfunnsansvar og oppføre oss som gode medmennesker.

