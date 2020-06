Mesteparten av tiden er livet mitt veldig bra. Mesteparten av tiden har jeg ingenting å klage på. Jeg har en herlig familie, jeg kommer fra en god økonomisk bakgrunn, jeg har to nydelige søstre jeg ser opp til og en kjæreste som jeg elsker. Dette gir meg et overskudd.

Jeg har overskudd til å sitte på en fest som den eneste fargede og høre n-ordet bli kastet frem og tilbake mellom mine hvite venner. Jeg har overskudd til ikke mer enn å irritere meg over de fulle menneskene som grer håret mitt på utesteder. Jeg har overskudd til å le bort at nordmenn snakker engelsk til meg eller at franskmenn ikke tror på at jeg er norsk.

Jeg har overskudd til å oppleve alle disse tingene, irritere meg over dem, men så gi slipp. Ingen av vennene mine sitter i timevis og hører på hvor galt jeg synes det er, jeg ligger ikke våken på natten og tenker på disse tingene. Men nå er det kommet en tid hvor man må tørre å se rasismen i hvitøyet.

En tid hvor man må tørre å være sensitiv for rasismen som faktisk finnes, tørre å lete etter den og sette seg inn i hva det gjør med mennesker.

I Norge kan vi enkelt skyve rasisme under teppet uten å våge å se på oss selv. Jeg har ofte tenkt at holdningene man møter iblant, forsvinner med tiden. Når jeg er gammel, så er det jo ingen som går rundt og sier n-ordet lenger?

Hvorfor nøye oss?

Men så ble George Floyd drept. Jeg hørte han rope etter hjelp på NRK-nyhetene. De viste det igjen og igjen. Da kjente jeg at det jeg har visst om USA, det gjelder Norge også. Da visste jeg at hvis vi ikke åpner øynene nå, så vil denne usynlige rasismen forbli i samfunnet vårt i mange år fremover.

Kanskje vil den aldri forsvinne.

Hvorfor skal man lene seg tilbake og håpe at tiden vil lege alle sår, når vi kan gjøre en innsats for å fjerne det nå? Hvorfor skal vi være fornøyde med å være et «ganske» rasismefritt land når vi kan gjøre en innsats for at ingen som blir født nå må ha overskudd for å kunne takle det å bli behandlet annerledes.

