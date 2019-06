Unge blir lurt til å tro at kalorier er farlig. Reklameprodusenter vet hvordan de skal utnytte unge menneskers syke selvbilder.

Iskrem og energibarer med kalorimengde på pakken er noen eksempler. Når reklamebransjen skriver fra seg alt ansvar, må regjeringen sette foten ned.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Alarmene burde gå

Når mengden kalorier blir et element for markedsføring, bygger vi opp om en forskrudd idé om at et kosthold bør være så kalorifattig og slankende som mulig. Og at vi ikke kan ha god samvittighet med mindre vi går på lavkaloridiett.

Privat

Når over 20.000 nordmenn har spiseforstyrrelsene bulimi eller anoreksi, burde noen alarmer ringe. Likevel peker ikke partiene på dem som tjener penger på at unge mennesker har så dårlig kroppsbilde at de blir syke: nemlig markedsførerne.

Næring til myter

Å reklamere med at et matprodukt har lite kalorier, gir næring til myter. Samtidig som det gir et falskt bilde om at det beste for kroppen din er det med lite næring, forteller det også sunne, unge folk at de er «for tjukke». Det er et folkehelseproblem.

Et sted må grensen for reklamebransjens frihet gå. Den bør gå der reklamene spekulerer i en syk trend i samfunnet og bidrar til å gi unge mennesker kroppskomplekser.

Nå må politikerne ta ansvar, slik Grønn Ungdom har foreslått: Innfør forbud mot å reklamere for kaloriinnhold!

