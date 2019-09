Jeg satt i skoledebatt for Rød Ungdom på Kongshavn VGS. Den foregikk som skoledebatter flest. Unge Venstre snakket blant annet om legalisering av cannabis. Dette er ikke uvanlig.

Debatten ble derimot uvanlig da ungdomspartiene var ferdige med sine avslutningsinnlegg, og rektoren bestemte seg for å holde sitt eget. Dette forsvarte han i tillegg i et debattinnlegg i Aftenposten nylig.

Ikke saklig og objektiv

Etter debatten påpekte rektoren at cannabis var ulovlig, og han mente Unge Venstre oppfordret til cannabisbruk fordi de argumenterte for legalisering. Han kom med et rent anekdotisk, personlig bevis for sitt synspunkt.

Privat

Historien er sikkert sann, men gudene vet at det finnes mer enn nok av lignende historier om alkohol, som rektoren ikke sier noe om.

Rektoren unnlater også å nevne i innlegget sitt i Aftenposten at han ikke bare snakket om cannabis. Han snakket også om at det var dumt å argumentere mot bompenger uten å si hvor man ellers skulle få penger fra. Dette beviser igjen at han ikke var så saklig og objektiv som han utgir seg for å være.

Aldri sett maken

Hvorfor er dette så viktig? Hvorfor er dette den eneste artikkelen jeg velger å skrive under valgkampen? Jo, fordi dette er en udemokratisk innblanding i den politiske debatten jeg aldri har sett maken til.

Dette er et av flere tilfeller hvor Unge Venstre blir motarbeidet i sin fullt lovlige kampanje for å legalisere cannabis. Blant annet gikk Hans Martin Skovly i Agder politidistrikt nylig ut og sa at Unge Venstre er med på «å gjøre det vanskeligere for oss å nå frem med vårt budskap».

Dette syns jeg er bekymringsverdig. Politiet skal være politisk uavhengige, håndheve loven og verne om demokratiet. Å arbeide for å endre lover er helt sentralt i demokratiet de skal verne.

Har kviet meg

Og så satt jeg i debatten på Kongshavn, hvor rektoren misbrukte sin autoritet for å argumentere for det han selv mente.

Jeg var selv ordstyrer for en politisk debatt på skolen min i forkant av stortingsvalget 2017, og selv om jeg mente at det Unge Høyre sa var hårreisende, klarte jeg, i en alder av 14, å skjønne at jeg måtte forbli objektiv. Da syns jeg en middelaldrende rektor burde skjønne det samme.

Disse tingene har frustrert meg den siste uken, og etter debattinnlegget fra rektoren sto på trykk, følte jeg at jeg måtte si noe. Jeg skal innrømme at jeg kviet meg litt for å forsvare et parti jeg er rykende uenig med. Men om man skal ignorere det når urettferdighet blir begått mot dem man er uenig med, så svekker det debatten.

Når det er sagt, må du gjerne stemme på Rød Ungdom under skolevalget. Vi vil nemlig utrede legalisering, som praktisk talt er det samme som å legalisere, bare at vi vil drive et forskningsprosjekt på cannabis først – for å være på den sikre siden.

