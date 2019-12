Årets julekalender i Aftenposten har tema livsvisdom fra ungdommen. Dagens luke er skrevet av Anders Kjøllesdal Hansen (19) fra Porsgrunn.

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Slik lyder menneskerettighetserklæringens første artikkel. Den erklærer at alle mennesker, meg inkludert, er født med en iboende verdi fra fødselen av. Hvorfor er det slik at jeg noen ganger tviler på det?

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Strakk ikke til

I det siste er jeg blitt ganske fascinert av personlighetspsykologi. Å lære hvordan forskjellige mennesker tenker, hvordan samfunnet er bygget opp og hvorfor vi er som vi er.

Hvorfor har jeg verdi? Er jeg verdt noe? er spørsmål jeg har stilt meg selv i det siste. Alle stiller seg jo disse spørsmålene før eller siden.

I løpet av siste semester på videregående var jeg helt utkjørt. Jeg fikk til alle fagene på skolen, men følte at jeg ikke strakk til. Jeg brukte flere timer hver eneste ettermiddag på å utvikle mitt musikalske håndverk, men det var alltid noen som var bedre enn meg.

Jeg var en betydningsfull leder i ungdomsarbeidet i menigheten, men følte jeg ikke gjorde noen som helst forskjell.

Jeg var helt ferdig. Jeg orket ikke mer.

Hva jeg fikk til

Helt fra jeg var liten, har jeg alltid vært han som fikser alt. Jeg har alltid levd opp til andres forventninger, til egne forventninger. Hele min verdi ble bygget på hva jeg fikk til.

Men en kveld satt jeg igjen etter et ungdomsmøte. Det føltes som om verden falt sammen. Alt var tilsynelatende fint rundt meg, men det jeg følte på innsiden, begynte å lekke ut. Det var tydelig at jeg ikke hadde det helt bra.

En av mine ledere, som jeg etter hvert har fått gleden av å kalle en venn, satte seg ned ved siden av meg.

Det var en som så meg for den jeg var, og ikke bare for det han ville se, eller hva jeg ville alle andre skulle se. En som turte å gå ut av boksen fordi han ville meg vel.

Fakta: Tre kjappe med Anders om jul Det beste med desember: Å teste ut alle julebrusene for å finne ut at man har samme favoritt i år som i fjor. Slik kommer jeg i julestemning: Når den første snøen daler ned utenfor vinduet, og man kan sette på julespillelisten for første gang. Beste julelåt: «O come all ye faithful» - Moriah Peters

Et skritt tilbake

Vi sa ikke så mye før han spurte: «Anders, hva er det som gjør deg glad?»

Jeg satt der en liten stund før det gikk opp for meg at jeg ikke greide å svare. Jeg visste ikke lenger hva som gjorde meg glad.

Det ble et av de største vendepunktene i mitt liv. Jeg ble nødt til å ta et skritt tilbake og revurdere en del ting. Hvem jeg ville være, hva jeg ville bruke tiden min på og hvem jeg ville investere energi i.

Jeg ble nødt til å ta noen vanskelig valg, men ettersom tiden har gått, sitter jeg igjen med spesielt én ting: Min verdi defineres ikke av hva jeg får til.

Jeg vet nå at selv om alt skulle rase ned rundt meg, så vil jeg fortsatt være verdt noe, verdt å elske, verdt å bry seg om. Jeg er et menneske. Selv om det til tider kan være vanskelig å forstå, kan jeg minne meg selv på at det er sant.

Jeg er verdt noe i kraft av at jeg eksisterer.

