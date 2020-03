Velkommen til hverdagen min. Velkommen alle dere som ikke forstår hvordan vi skal fortsette å følge pensum når skoler stenger. Dette er hverdagen til en haug av oss elever som enten følger hele, eller en stor del, av skolegangen fra rommet vårt.

Oppleve min hverdag

Jeg, og mange andre, følger fag fra sengen. Vi jobber ut fra en vag læreplan som noen ganger, om vi er heldige, spesifikt forteller oss hva vi skal gjøre.

Jeg underviser meg selv, nå får dere prøve det også.

Nå får alle prøve seg på hverdagen til kronisk syke. Prøve å forstå vanskelige mattekonsepter kun ut ifra å lese det som står i den mangelfulle matteboken.

Det byr på mye frustrasjon, det er mye tårer og stor følelse av håpløshet. Man føler ofte at man er alene i å klare det.

Mangelfull fjernundervisning

For nå er det faktisk fokus på det. Det har lenge vært behov for et bedre tilbud med fjernundervisning. Kanskje nå som dette settes i gang i stor skala, kan skoler og lærere lære noe.

Forhåpentligvis setter dette lys på den ekstremt mangelfulle fjernundervisningen som i dag tilbys i Norge.

Det er kjempebra at skoler endelig stenges, at strenge tiltak endelig er på plass for best mulig å hindre fremtidig korona smitte.

Men du skal ikke juble for at det ikke er skole. For det er det fortsatt. Du må bare gjøre mye mer selv, du må jobbe mer selvstendig og uten at noen passer på at du faktisk gjør det du skal. Lærer det du skal. Vi kan ikke bare stoppe å lære i en måned.

La oss lære

Jeg håper virkelig at fjernsynsundervisning vil funke for folk flest, og alle dere som vil oppleve utfordringer relatert til det.

Velkommen til hverdagen min. Velkommen til å være isolert, til å føle deg hjelpeløs. La oss lære noe av denne situasjonen.

Alle utfordringene du møter av å være i hjemmekarantene, alle utfordringene du møter på grunn av fjernundervisning, er utfordringer andre har levd med i store deler av livet sitt.

Forhåpentligvis kan det at flere nå opplever disse utfordringene, gjøre at det gjøres noe med i fremtiden.

