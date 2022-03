Kan folk snart slutte å romantisere psykiske lidelser?

Ida Kristine Sjøvik 17 år

Nå nettopp

Dersom man virkelig forstår hvordan lidelsene «dreper», er det nok ikke mange som vil synes det er så «kult» å ha dem, mener debattanten.

Det degraderer følelsene til de som faktisk er syke.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Dersom du følger med på Tiktok, Instagram og Youtube, er du kanskje allerede kjent med oppblomstringen av temaet psykisk helse.

Det er blitt populært for «influensere» å dele sine kamper med psykiske lidelser. Men nå har det gått for langt.

Blitt «trendy» å slite psykisk

Selv etter opplysningstiden kom med ny kunnskap, ble psykisk syke blitt omtalt som «gale». Dette sitter litt igjen i dagens samfunn, derfor er det fortsatt behov for opplysningsarbeid rundt psykisk helse.

Men den åpenheten i samfunnet som vi ser nå, har dratt situasjonen i feil retning. Det virker som det er blitt en trend å være psykisk syk. Flere kjente influensere fremstår som de «skryter på seg» psykiske lidelser.

Ikke rop «ulv, ulv». Det degraderer følelsen til de som virkelig er syke, advarer Ida Kristine Sjøvik (17).

Angst og depresjon er de to vanligste lidelsene i Norge. Det er også disse som nå er «trendy» å ha. Mange hevder de er deprimerte fordi de er «deppa», eller har «angst» fordi de er nervøse. Selv om dette er gyldige følelser, er det ikke lidelser.

Slik degradering av psykiske lidelser skader samfunnet.

Ikke degrader følelsene

Angst er en lidelse som kan utspille seg på flere ulike måter. Anfall og pusteproblemer er bare to av dem. Er det virkelig dette som er kult å ha? Romantisering av psykisk helse degraderer følelsene til de som faktisk er syke.

Tilbudet om hjelp til psykisk syke er dårlig nok fra før av. Enda vanskeligere blir det hvis flere og flere roper «ulv, ulv». For veldig mange er det vanskelig å innrømme at man sliter psykisk. Enda vanskeligere er det dersom folk rundt deg, som hevder de «sliter» med det samme, ikke virker like berørt som deg.

Samfunnet er preget av mangel på kunnskap. Det å forstå psykiske lidelser er vanskelig. Enda vanskeligere er det da man ikke lærer noe særlig om det.

Dersom man virkelig forstår hvordan lidelsene «dreper», er det nok ikke mange som vil synes det er så «kult» å ha dem.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!