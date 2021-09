Er det rart at unge aktivister ytrer seg mer og mer?

Victoria Knudsen (19) Medlem, Grønn Ungdom

19 minutter siden

Valgkamplokalene til Miljøpartiet De Grønne Oslo ble tagget ned i juni. Partiet anmeldte hendelsen til politiet. For debattanten fører slike hendelser bare til enda mer engasjement.

Jeg visste at Miljøpartiet De Grønne fikk mye hat. Derfor meldte jeg meg inn.

Nå er det knapt en uke igjen av valgkampen, og jeg har lagt merke til et par ting som gjør meg skremt: Enkelte «allvitende» voksne mennesker i kommentarfeltet.

Har de bare kastet respekten for andre mennesker i søpla? Er det rart at unge aktivister ytrer seg mer og mer?

«Slik fungerer diktatur. I mine øyne er ikke MDG et politisk parti, men en sekt.»

«Dere er totalt blottet for sunn fornuft!»

«Hvis du vil få ødelagt hele din fremtid, stem MDG ...»

Dette er kun noen ting som blir sagt i kommentarfeltet til MDG-politikere. Jeg er med i MDGs ungdomsparti og merker slike holdninger på gaten når jeg står på stand. Der, nå sa jeg det. Jeg er med i MDG. På tide å fyre løs med alle slags nedlatende kommentarer om både klima, elbiler og veganere.

De som vil, må gjerne kjøre på. Men det eneste de oppnår, er at neste generasjon kommer til å kjempe enda hardere for klimaet.

Verre etter klimarapport

Valgkamp skal ikke automatisk bety at Facebook er en brytekamp-arena hvor det er førstemann til å legge en politiker i bakken. Enkelte politikere har fått ufattelig mye mer tyn enn andre så langt i valgkampen, uten en spesielt saklig grunn.

Samtidig har jeg lest flere artikler med unge som snakker om at de får mye hets for sin politiske mening. Dette er så trist. Man burde ikke være redd for å ytre sin mening, hverken som voksen eller ungdom.

Personer i kommentarfeltene landet rundt får unge mennesker til å holde tilbake det de mener. Vi må snakke dem enda høyere og tydeligere imot.

Etter at den nye klimarapporten fra FN ble lagt frem i august, har jeg sett mer og mer negativitet på sosiale medier. Ikke bare om saken, men direkte personangrep på dem som vil gjøre noe med den.

Folkens, det er 2021, kan vi slutte med personangrep fordi andre har en annen mening enn en selv?

Flest voksne

Det er på Facebook netthetsen herjer mest. Her er det ikke ungdommen som er verst. Her er det flest godt voksne mennesker som herjer rundt som en orkan med hatefulle kommentarer til alt som puster. Der sitter de med telefonen hjemme i stuen og skriver om hvor mye de hater klimapolitikk og de menneskene som kjemper for det.

Jeg skal ikke sitte her og skrive at de ikke skal få lov til å ha en annen politisk mening. Jeg synes bare det hadde vært kjekt om de kunne hatt litt respekt, folkeskikk og saklighet når de la frem meningene sine.

Det finnes politikk jeg er svært uenig med, men jeg klikker meg ikke inn på Facebook og fyrer løs med usakligheter til den første politikeren jeg ser, av den grunn.

Usikker på medlemskap

Det er ikke alltid man får så lyst til å ytre seg om diverse temaer når det eneste man får, er hat fra alle kanter.

Dette er noe jeg har merket mye av etter at jeg ble medlem i et ungdomsparti. Jeg var i starten usikker på om jeg ville bli med. Jeg visste om alt hatet MDG får daglig. Men nettopp på grunn av alt det hatet, ville jeg bli med for å gjøre mitt beste for å forandre folks syn på denne politikken.

Til dere andre som lurer på om dere vil bli med i politikken: Sleng dere med! Kjemp for det dere står for.

