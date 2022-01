Lytt til legene!

Evelina Johansson (19)

16 minutter siden

Alle har sine meninger, og det respekterer jeg. Men korona er ikke som en vanlig influensa, skriver Evelina Johansson (19).

Å ha korona var ensomt og fysisk vondt. Men det kan være mye verre for andre.

Det var november og bare en uke til bursdagen min. Jeg kjente litt smerte i kroppen, og alle bena begynte å gjøre vondt.

Det var ikke en vanlig influensa. Jeg hadde fått korona.

Den første dagen var veldig slitsom. Jeg sov i timevis og klarte ikke å stå opp. Jeg bodde på soverommet mitt, og snakket ikke med noen.

Der måtte jeg isolere meg helt alene, uten familiemedlemmer eller venner. Jeg var ensom, men også veldig syk. Det var som om jeg bodde alene på den kaldeste fjelltoppen i hele verden.

Råd fra legen

Når man er innelåst i et rom alene over lang tid, kan man lett begynne å tenke på alle tingene man bør forbedre med seg selv. Det var en kamp å både holde den fysiske og psykiske helsen ved like. Derfor ble sosiale medier min venn, og jeg fant glede i å blogge.

Evelina Johansson (19) advarer mot å lytte til andre enn fagfolk om koronaen.

Jeg er ikke lege og kan ikke mye om medisin, men av de legene jeg har snakket med, fikk jeg alltid samme råd: Vaksiner deg!

Stol på myndighetene

Alle har sine meninger, og det respekterer jeg. Men korona er ikke som en vanlig influensa. Hvis vi skal klare å kjempe mot denne usynlige fienden, må vi gjøre vår del. Lytt til legene, de skal først og fremst hjelpe deg.

Og viktigst av alt: Hør på hva myndighetene anbefaler. Det er til det beste for din egen sikkerhet og andres liv. Hvis vi stoler på dem, kan vi beskytte oss selv og andre.

