Ikke alle trenger tre år på å fullføre ungdomsskolen eller videregående

Stine Bentzen 1.nestleder, Oslo Unge Høyre

8 minutter siden

Man burde lage et tilbud som er åpent for alle som kan og vil ta skolegangen raskere, skriver debattanten.

For disse elevene kunne det vært motiverende å fullføre skoleløpet litt raskere.

Jeg har sittet bak en god del medelever som har spilt dataspillet Tetris i stedet for å følge med i timen. I motsetning til det du kanskje tror, var ikke dette de elevene som slet mest på skolen. Det var nesten alltid de flinkeste og smarteste.

Årsaken til at de spilte, var at de ikke følte seg utfordret og ikke fikk utviklet seg.

Dette taper samfunnet på. Derfor må vi endre skolepolitikken slik at alle får utfordringene de trenger. Et steg kan være å åpne for at man kan ta ungdomsskolen og studiespesialiserende raskere.

To år på skolebenken

I dag går både ungdomsskolen og studiespesialiserende på videregående over tre år. For mange passer dette bra.

Men det er flere elever som sitter ved pulten og kjeder seg fordi de ikke blir utfordret. De opplever at de allerede kan det læreren underviser, og at det derfor ikke er noe vits i å følge med. Kanskje stirrer de ut i luften eller perfeksjonerer Tetris-ferdighetene.

Det er alvorlig, fordi det holder dem tilbake fra å nå sitt fulle potensial.

For disse elevene kunne det vært motiverende å fullføre skoleløpet litt raskere.

Redde verden raskere

I dag kan man forsere i noen fag, men ikke i alle samtidig. Man kan derfor ikke gå ut av ungdomsskolen etter to år.

Dermed holder man flere elever tilbake fra utfordringer og motivasjon de kunne hatt godt av, og man får dem heller til bli flinkere i Tetris enn på skolen.

Det taper samfunnet på i lengden. Det finnes nok problemer i verden. Da burde vi ikke bremse utviklingen til de som kunne ha løst dem.

Hvis ett år mindre på ungdomsskolen for noen elever bringer oss litt nærmere å løse klimakrisen, kreftgåten eller psykiske helseproblemer blant unge, bør vi ikke være i tvil om at vi i hvert fall skal prøve det ut. Det er dumt ikke å vurdere de ekstra fordelene som kan holde oss unna «Game Over».

Åpne opp for de ambisiøse

Det er allerede noen elever som ender opp med å avslutte skolegangen litt før. Likevel er dette ofte et resultat av spesialavtaler.

Man burde lage et tilbud som er åpent for alle som kan og vil ta skolegangen raskere, i et ambisiøst miljø.

For de fleste passer tre år på ungdomsskolen og studiespesialiserende veldig bra. Vi bør likevel ikke glemme de som opplever at de ikke får nok utfordringer, og de som føler de blir holdt tilbake.

De bør få noe annet å bryne seg på enn Tetris i timene, hvis vi skal redde samfunnet fra «Game Over».

