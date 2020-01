Det å være fra Holmlia har alltid vært min største stolthet. Det er fordi jeg har vokst opp med verdier som takknemlighet, samhold og kjærlighet. Det handler mest om hvordan vi alltid står sterkt sammen, selv om andre utenfor stempler oss som de svakeste.

Andres oppfatninger

Da jeg begynte på videregående og fortalte at jeg var fra Holmlia, føltes det som om folk syntes synd på meg fordi jeg har vokst opp der. Responsen til mange var: «Nei, du kan ikke være fra Holmlia!», «du er sikkert glad for at du ikke går på skole med alle de fra Holmlia lenger?», «alle ungdommene og spesielt guttene der er jo farlige!». Jeg ble provosert av det.

Privat

Det som provoserte meg mest, var at det for noen virket helt umulig å tro at jeg var fra Holmlia siden jeg hadde store ambisjoner. De ordene betydde kanskje ikke noe for dem, men de såret og påvirket meg. Det fikk meg til å tenke over hvordan noen tror at du ikke kan være fra Holmlia og ha store ambisjoner.

Noen i min situasjon ville kanskje lagt skjul på at de var fra Holmlia, fordi det hindrer dem i å nå målene sine. Noen ville kanskje sagt seg enig i utsagnene for å passe inn. Men for meg handlet det ikke om det.

Ville vise dem

Jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle glemme hvor jeg er fra, for deres ord bekreftet at når du er fra Holmlia, møter du på fordommer. Alt du sier, kan bli brukt mot deg. Urettferdighet blir en del av hverdagen din. Det provoserte meg selvfølgelig, men mest av alt ble jeg motivert til å motbevise og knuse fordommene deres og å stå opp for Holmlia.

For det såret meg ikke bare at folk tenkte sånn om meg, men også om mennesker jeg er vokst opp med, og alle andre som bor på Holmlia.

