Jeg går siste året på videregående, et sted jeg har brukt lang tid på å komme til fordi jeg alltid har syntes det er tøft å gå på skole. Det var tungt allerede før viruset brøt ut.

Den siste uken har vært utrolig tøff for meg. Det har oppstått en situasjon som jeg aldri har lært hvordan jeg skal takle. Jeg kan umulig være den eneste som føler det slik.

Mister viktig oppfølging

Skolearbeid har jeg så vidt klart å fokusere på før skolen ble stengt. Det eneste som fikk meg til å kunne gjøre det minimale, var faktisk å kunne gå på skolen. Der fikk jeg den støtten jeg trengte. Det er nå borte.

Jeg er frustrert fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal kunne følge opp skolearbeidet nå som jeg må jobbe hjemmefra. Skolen har gjort så godt de kan med timer over nettet og hjemmearbeid, men det hjelper ikke meg mye når jeg ikke er i stand til å gjøre det.

Da jeg begynte å slite med skolen, valgte jeg å begynne i behandling hos psykolog, men på grunn av pandemien ble behandlingen min avsluttet. Nå står jeg helt alene, og det føles ekstremt frustrerende.

De stedene jeg tidligere har lært meg å benytte hjelp av, er ikke der lenger. Det er heller ingen steder å finne svar, fordi ingen har en fasit. Hverken hvor lenge dette vil vare, hva konsekvensene vil være eller hva som vil skje i morgen. Jeg har så mange spørsmål som jeg ikke kan få svar på fra noen, fordi ingen vet.

Preger hele livet

Bekymringene mine er med meg hele tiden. Vil jeg klare å fullføre skolen? Hvordan skal jeg klare å ta igjen det tapte arbeidet? Skal jeg ha eksamen? Når kan jeg komme tilbake på skolen?

For mange virker det kanskje kult å slippe å dra på skolen. Å jobbe hjemmefra kan høres ut som en drøm for noen, men for meg er det et mareritt. Usikkerheten gir ikke slipp.

Det er ingen jeg kan prate med om dette, fordi det er ingen steder å gå.

Jeg er glad for alle tiltakene som er satt i gang. Det er viktig at vi får bukt med situasjonen så fort som mulig, men jeg trenger mer enn en beskjed om å bli hjemme og en haug med oppgaver som sikrer skolegangen.

Jeg trenger råd og oppfølging på hvordan å takle isolasjonen og usikkerheten.

