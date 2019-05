Jeg har elsket å være russ, men jeg er blitt satt ut av hvor mye det går an å bruke på tre uker med feiring. Leverandørene Russeservice og Russedress håver inn millioner hvert år.

Disse innkjøpene legger press på bankkontoen og miljøet, men det er fult mulig å tenke alternativt. Her er mine seks tips – og utfordringer – til deg som vil spare både lommeboken og miljøet når det er din tur til å være russ.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

1. Dressen

Selv brukte jeg mammas gamle russedress fra 90-tallet, en herlig sak av topp kvalitet. Slikt gjenbruk anbefales! Ellers kan man kjøpe en rød eller blå arbeidsdress. Gjør et lite nettsøk, eller ta kontakt med et firma i Norge som selger arbeidstøy. Slike blir ofte et rimeligere alternativ i god kvalitet, som det er mulig å sy om. Kanskje får dere også rabatt om vennegjengen bestiller sammen.

2. Russekortet

Det er mulig å lage sine egne russekort. Jeg brukte rett og slett Powerpoint til å lage mitt eget oppsett. Så er det bare å laste opp designet på en side som trykker visittkort, der man også for eksempel kan velge miljøvennlig papir. Jeg slapp den lange leveringstiden, og rimeligere ble det også.

3. Luen

Jeg fant tilfeldigvis en ny russelue til salgs på Finn.no. Ellers finnes det flere nettbutikker hvor man kan få tak i en lignende lue. Et alternativ kan være å ta over luen til en pensjonert russ og tusje over navnet. Nostalgien over en russelue varer nok ikke så lenge når alt kommer til alt.

4. Kjøp brukt

Om du regner med kalde kvelder og mye festing, grav i skuffene etter noen varme klær du ikke er så redd for – eller kjøp brukt. Det er til og med mulig å kjøpe en brukt hettegenser om man vil stryke gruppelogoen på, som et alternativ til nye, dyre klesartikler.

5. Mekk det sjæl

Pynt på dressen er gøy, men her må man ikke bestille opp dyre bokstaver. Vær heller kreativ med tekstilbiter, andre klær og bånd. Youtube gir tips til hvordan man lager bokstaver eller strykemerker. Man kan kjøpe overføringspapir, som brukes i vanlig printer til å trykke opp motiver man vil stryke på dressen sin. Virker det vanskelig? Ha en liten pyntekveld med vennegjengen eller få hjelp av bestemor til å sy på noe gøy. Alt er mulig!

6. Skap et godt russemiljø

Jeg tror også mange opplever en forventning om at man må være med i en russegruppe. Det kan selvfølgelig være koselig og lærerikt å være med på et konsept, men denne kulturen har en bakside med sosialt press og kjøpepress.

Logo, gensere, bånd og klistremerker koster – og er det verdt det? Det bør derfor være helt akseptabelt ikke å bli med på dette også. Det kan være like morsomt å ha en russetid der man koser seg med venner, uten å ha kjøpt tre hettegensere med logo på.

Så en oppfordring – og utfordring – til neste generasjon med russ: Det er mulig å tenke alternativt til fordel for lommeboken, miljø og sin egen opplevelse. God RT!

