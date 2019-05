Eksponering av egne barn på sosiale medier fra tidlig alder har vært mye diskutert den siste tiden.

Det er bloggere som står i hovedfokus, men debatten retter seg mot alle foreldre som publiserer bilder og videoer av barna sine uten å tenke over konsekvensene.

En del foreldre eksponerer barna sine på nett før er de godt nok utviklet til å ytre sin oppriktige mening om eksponering av eget privatliv.

Det holder ikke å spørre din datter på syv år om du kan legge ut bildet av henne i badekaret hvor hun var så søt, eller historien hun fortalte deg før hun sovnet.

Om du spør, vil du mest sannsynlig få et ja. Nettopp fordi hun ikke er gammel nok til å vite hvordan det vil føles når hun i en alder av 16 år kjenner på at hennes egen mor offentliggjorde hennes privatliv den dagen hun åpnet øynene for første gang.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Kommunikasjonsredaktør i datatilsynet, Janne Stang Dahl, forteller til VG at hun tror altfor få tenker over at bilder av barn enkelt kan havne på en harddisk hos personer som absolutt ikke bør ha tilgang på slike bilder.

«Et søtt strandbilde av et nakent barn med solhatt. Man må være bevisst på at det kan brukes i andre sammenhenger enn man ønsker selv, eller at det havner på avveie», advarer hun.

Privat

Min oppfordring er derfor: Tenk deg om et par ekstra ganger før du trykker på publiser-knappen.

Still deg selv kontrollspørsmål som «kan dette bildet tolkes på feil måte?» eller «ville jeg delt et slikt bilde av meg selv?».

I mange tilfeller vil disse spørsmålene få deg til å trykke «avbryt».

Kanskje vil du heller sende bildet til familiemedlemmer. Til mennesker som faktisk bryr seg om barnet ditt. Føles ikke det mye bedre?

Lese mer om samme tema? Ta en titt på disse innleggene: