Lenge leve elsparkesykkelen!

Emma Romskoug Teigland (20) Styremedlem i Oslo Unge Venstre.

Nå nettopp

Elsparkesyklene skaper en morsommere Oslo-hverdag, og de er kommet for å bli, skrive Emma Romskoug Teigland (20), styremedlem i Oslo Unge Venstre. Terje Pedersen / NTB scanpix

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men som forbrukere kan vi stille krav.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I Oslos gater skal du ikke gå langt før du finner det nye, populære fremkomstmiddelet: elsparkesykkelen. I hovedstaden er det mange tilbydere, og kun ved noen tastetrykk på mobilen får man tilgang til et miljøvennlig og effektivt fremkomstmiddel.

I 2018 ble elsparkesykler sidestilt med sykler gjennom en lovendring. Dette åpnet et marked som har hatt stor vekst siden.

I motsetning til bysykler må man ikke kjøpe sesongabonnement eller parkere elsparkesyklene i stativ. Det fører til økt mobilitet blant byens innbyggere.

Enklere å reise

Der hvor kollektivtransporten ikke er god nok, er elsparkesykkel et godt alternativ. En tur som vil ta deg 25 minutter med kollektivtransport, vil plutselig ta 10 minutter med en elsparkesykkel.

Fakta Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. Vis mer

Norge og Oslo er nødt til å ta miljøvennlige valg for fremtiden. Vi er avhengige av teknologiutvikling, innovasjon og lønnsomhet for å sikre at det mest miljøvennlige alternativet alltid skal være det billigste. En tur med elsparkesykkel er miljøvennlig og ikke minst gøy.

Kan bli enda grønnere

Elbilindustrien har i løpet av få år utviklet et produkt som er med på å konkurrere med de miljøskadelige alternativene. Selv om elsparkesyklene i dag ikke har den beste levetiden, er det ikke lenge før teknologien utvikler seg til en mer brukervennlig sparkesykkel. Da er det viktig at vi stiller krav til industrien. Elsparkesyklene har kommet for å bli, men har selvsagt potensial til å bli enda grønnere.

Stor konkurranse om elsparkesyklene fører til et bedre tilbud. Fordi det er så mange ulike aktører som tilbyr elsparkesykler i byene, får forbrukeren stor makt til å velge hvilke selskap man vil benytte. Dette fører til at det blir konkurranse på pris, funksjoner og sikkerhet.

Emma Romskoug Teigland (20), styremedlem i Oslo Unge Venstre. Privat

Vi kan blant annet se resultater av at industrien hører på forbrukerne i stativene Voi har satt ut for parkering, etter kritikk om at de lå slengt på gaten. Vi må oppfordre til et marked som lytter til kunden, og som i samtale med kommunen forbedrer byen og opplevelsene våre her.

Skaper farlige situasjoner

Et av de største problemene vi ser i Oslo, er parkeringen av elsparkesyklene. Dette kan skape farlige situasjoner. Det gjør det vanskeligere for blant annet svaksynte og manøvrere seg i trafikken, i tillegg til at det kan lage hindringer for innbyggere som benytter seg av rullestol og barnevogner.

Motstandere av elsparkesykler mener disse er farlige og skaper ulykker. Elsparkesykler er, som nevnt, sidestilt med sykler.

I likhet med sykler er det regler man må forholde seg til som elsparkesyklist. Topphastigheten kan ikke overskride 20 km/t, i tillegg til at man ikke kan benytte seg av disse om en er beruset. Man har lov til å benytte fortau, men man skal ikke være til hinder for myke trafikanter.

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. For å skape en grønn og fremtidsrettet by trenger vi nye løsninger. Vi trenger et marked for innovasjon og grønne ideer, men må selvsagt regulere noe for å sikre en trygg og god by. Elsparkesyklene skaper en morsommere Oslo-hverdag, og de er kommet for å bli. Lenge leve elsparkesykkelen!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.