Jeg fikk høre at jeg var et barn som fikk et barn. Jeg fikk høre at jeg ødela livet mitt. Jeg fikk høre at jeg var umoden. Jeg fikk høre at jeg kom til å angre. Alt fordi jeg fikk barn som 16-åring.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg har også fått høre at jeg ikke kommer til å få meg jobb. Det hjelper ikke at jeg har ambisjoner. Selv om mange unge mødre sliter med å få seg jobb, betyr det ikke at det også gjelder meg. Jeg har fått høre at jeg ville havne på Nav og at jeg aldri kom til å komme meg noen sted her i livet.

Unge foreldre = dårlige foreldre?

Folk fortalte meg at jeg umulig kunne ha ting på stell. Selv om jeg var en relativt oppgående 16-åring med god økonomi, kunne jeg umulig ha et optimalt boforhold for et barn. Unge foreldre skulle liksom alltid være synonymt med dårlige foreldre.

Men hva var alternativet? Hadde jeg tatt abort og gått ut med det, ville mange kalt meg barnemorder og et forferdelig menneske. Det vet jeg. Mange fortalte meg også at jeg ikke eier fornuft fordi jeg ikke tok abort. Men hvor i alle dager er fornuften i å ta abort hvis man selv vet at man ikke ønsker det?

Privat

Finnes ingen fasit

Jeg har lært at man ikke kan tilfredsstille alle. Det går ikke. Det har tatt meg litt tid å innse det, men det går ikke. Uansett hva jeg hadde valgt å gjøre som ung gravid, ville det uansett vært noen som hadde ment at jeg hadde tatt feil avgjørelse.

Nå har jeg sluttet å lytte til de menneskene som så inderlig ønsker å fortelle meg at jeg har ødelagt livet mitt. Å få andre mennesker til å forstå noe de simpelthen ikke vil forstå, er umulig. Vi mennesker er altfor opptatte av å ha en fasit. Men det finnes ingen fasit for livet.

Jeg ser ikke på meg selv som umoden. Jeg er heller ikke dum, lite oppegående og lite fornuftig. Det at jeg ble gravid som 16 åring, gjør meg ikke til noen av disse tingene. Jeg er ikke fattig. Jeg kommer ikke fra et ressurssvakt hjem. Og jeg er like mye meg selv som det jeg var før jeg ble gravid.

Alt har gått veldig fint. Nå er jeg blitt 21 år og fått enda et barn.

Jeg har ikke ødelagt livet mitt på noen som helst måte.

Jessica Enerberg blogger på https://mammasom16.blogg.no.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.