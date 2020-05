Det er ikke lett å være tenåringsjente. Det er ikke lett å føle et sterkt press om å være pen, hver eneste dag.

Pen som i å ha helt flat mage, glatt og tynt ansikt, store bryster, stor rumpe, perfekte, nappede bryn og ikke noe hår på og under armene, på leggene, på lårene eller noe annet sted enn på hodet.

Og dette presset starter allerede i 13-årsalderen!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Press fra jentene

Alle går rundt og sier at den eneste grunnen til at det er sånn, er fordi det er det eneste guttene godkjenner.

Der tror jeg alle tar feil.

Alt dette presset stammer ikke bare fra guttenes ønsker, det kommer fra jentene. Fra jentene som legger ut jålete Instagram-bilder, og fra modeller og influensere som legger ut lettkledde bilder av seg selv. Jentene som automatisk blir sett på som forbilder fordi de har mange følgere på Instagram, og fordi de blir sponset av et eller annet selskap.

Folk kopierer og får for seg at det er sånn man skal se ut for å bli kjent og for å bli attraktiv blant guttene.

Spres som et virus

Livet handler ikke lenger om å være snill, hyggelig og storhjertet. Alt livet handler om, er hvor mange følgere og likes man kan få, og hvor mange gutter som liker deg.

Det handler om hvor perfekte bilder du legger ut på sosiale medier.

Det som er med dette presset, er at det starter fra en så enkel ting som et eneste Instagram-innlegg og sprer seg like raskt som det tar å trykke på publiseringsknappen.

Det fungerer som et virus. Det går fra person til person konstant hele tiden. Det spres fra folkemengde etter folkemengde hver gang en person er blitt smittet. Hver person som har fått viruset, smitter veldig mange nye personer hver.

Når du først har fått viruset, blir du aldri kvitt det. Viruset vil bare bli verre og verre mens det sprer seg rundt gjennom hele hjernen din. Man vil føle et større og større press for hvert eneste innlegg du legger ut, og for hver eneste nye følger du får.

Vi trenger dugnad

For enkelte er dette viruset veldig farlig. Det kan føre til utsulting, depresjon, angst og annet. Det er ikke noe man ønsker at noen skal måtte bære på. Det har allerede kostet mange liv bare i år. Det kommer til å ta flere. Dette presset er livsfarlig. Overveldende mange unge har følt på det.

Og uansett hvor mange venner, artikler, familiemedlemmer og YouTube-videoer som sier du er bra nok som du er, så er det aldri nok.

Verden hadde vært mye enklere uten dette usynlige viruset.

Kan ikke alle bare flytte øynene vekk fra presset, snu seg mot speilet og se en fantastisk person som er helt perfekt som den er? Kan vi ikke alle være med på dugnaden og hindre denne press-spredningen?

